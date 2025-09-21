כיכר השבת
ר' מיילך יתפלל עליך אחרי תהילים מול מקום המקדש בליל ראש השנה!

הזדמנות פז שאסור לנו לפספס: המשפיע הנודע, רבי אלימלך בידרמן, יעתיר עלינו בתפילה מיוחדת אחרי שיסיים את אמירת כל ספר התהילים פעמיים, בליל א' של ראש השנה, מול מקום המקדש. השם שלך חייב להיות שם! (חרדים)

ר' מיילך יתפלל עליך אחרי תהילים מול מקום המקדש בליל ראש השנה! (צילום: באדיבות המצלם)

"סגולה גדולה ונפלאה שמעתי מאנשי מעשה, לומר ולסיים ב' פעמים את כל ספר תהלים בליל ראשון דראש השנה, והיא מסוגלת מאד לישועות גדולות, ומדי שנה בשנה מעידים עדים נאמנים 'אותות ומופתים' שזכו בזכות זה", מפרסם המשפיע הנודע, רבי אלימלך בידרמן.

ר' מיילך מספר סיפורי מופתים רבים: על חולים שנתרפאו, עקרות שנפקדו, מעוכבי זיווג שנושעו, מחוסרי פרנסה שיצאו מהמיצר אל המרחב, ועוד ועוד – והכל בזכות הסגולה הנפלאה של אמירת כל ספר התהילים, פעמיים, בלילה הראשון של ראש השנה.

אל מול מקום המקדש, יעמוד בזמן מסוגל זה, מרן המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, ויתפלל את כל התהילים, פעמיים. בסיום התפילה המסוגלת, בזמן הקדוש ובמקום נורא זה, יעתיר על תורמי 'ועד הרבנים', שישגרו את שמותיהם למעמד התפילה המיוחד.

המשפיע מבקש להדגיש: הוא לא אומר את התהילים במקומכם. כדאי שכל אחד ואחד, היכול לנצל את הזמן לאמירת התהילים פעמיים בליל ראש השנה, יעשה זאת לבד. הוא רק יתפלל עלינו אחרי אמירת התהילים מצידו, במקום הקדוש.

כולנו זקוקים לישועות. כולנו רוצים לקרוע שערי שמיים ולזכות לישועה למעלה מדרך הטבע, יותר מכפי המגיע לנו. כל אחד מאיתנו רוצה להיכתב בספרם של צדיקים, ולזכות לשנה טובה ומתוקה. הנה, יש לנו את ההזדמנות הנדירה.

אחרי אמירת כל ספר התהילים ב' פעמים, כמניין כפ"ר, יעתיר עלינו המשפיע הצדיק ר' מיילך בידרמן שליט"א, לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת ולישועות גדולות. כולנו חייבים שהשם שלנו יוזכר בזמן נעלה זה, אחרי קיום הסגולה המיוחדת, במקום הקדוש, בזכות כח הצדקה והתפילה של המשפיע.

תוכן שאסור לפספס:

