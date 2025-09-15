כיכר השבת
שערי שמים פתח

כשהמשפיע החסידי הפופולרי הרעיד את הלבבות של הבחורים הספרדים | צפו

לקראת ימי הרחמים והרצון, מסר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שיחת התעוררות מרגשת בישיבת 'אור התלמוד' בבני ברק | באמצע השיחה פצח המשפיע בניגון 'שערי שמים פתח', תוך שהוא מלהיב את הקהל ועוררם להצטרף לשירה (עולם הישיבות)  

הגה"צ ר' אלימלך בידרמן בשיחת חיזוק בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)

שעות נעלות של קדושה והתעוררות היו מנת חלקם של תלמידי ישיבת 'אור התלמוד' בבני ברק בראשות הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק, כאשר בהיכל הישיבה הופיע המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, לשיחת התעוררות מיוחדת לקראת יום הדין הקרב ובא.

בשיחת ההכנה השתתפו כלל הבחורים וצוות הרוחני שהאזינו לדברים בשקיקה לדבריו של המשפיע החסידי.

רגע השיא במעמד נרשם כאשר המשפיע החסידי פצח לפתע בשירת הקודש "שערי שמים פתח – ואוצרך הטוב לנו תפתח", שירה שהרעידה את לבבות השומעים וגרמה לגל של דמעות, התרגשות ותחינה מעומק הלב.

בדבריו עורר את הלבבות לחשבון נפש עמוק, לחשיבות שמירת הזמן וההכנה המעשית לקראת הכתיבה והחתימה לשנה טובה ומתוקה. הוא שילב סיפורים חסידיים מרטיטים והבהיר בדרכו הייחודית את גדולת הימים הללו ואת ההזדמנות לחולל מהפך רוחני פנימי.

המשפיע החסידי רבי אלימלך לא הסתיר את התפעלותו מהאווירה הרוחנית השוררת בישיבה, וציין כי בדורנו כבר לא נדיר לראות בחורי ישיבה ספרדיים עם צמאון לשמוע דברי חסידות.

הגה"צ ר' אלימלך בידרמן בשיחת חיזוק בישיבת 'אור התלמוד' (צילום: באדיבות המצלם)
