כיכר השבת

"ותצילנו מכל גזרות קשות ואכזריות" מסע התפילה במערת המכפלה בחברון

לרגל עשרת ימי תשובה יוצא ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי למערת המכפלה בחברון, שם יעתיר על תורמי קופת העיר "שיהיה להם שנה טובה והצלה מכל גזרות קשות ואכזריות" • התורמים סכום של מסירות נפש,כמנין 'מסע חברון' יזכו לקבל את 'שטר הישועה וגזרות טובות – חברון' בחתימת ידו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי 

אמ
מקודם |
מערת המכפלה בחברון. שם יעתיר ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי על תורמי קופת העיר ( צילום: יוסי אלוני/פלאש90)

נשלמות ההכנות האחרונות לקראת מעמד התפילה והתחנונים שיתקיים בס"ד לרגל עשרת ימי תשובה, על ידי ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, שנעתר באופן מיוחד ונדיר לקיים את התפילה המיוחדת בעבור תורמי 'קופת העיר'.

התרגשות מיוחדת בכל רחבי הארץ והעולם, לאחר שראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, למרות שיעוריו והנחלת התורה שלו לרבבות עמך בית ישראל, הודיע ל'קופת העיר' על הסכמתו ורצונו לצאת למסע התפילה המיוחד, ולקרוע שערי שמים במערת המכפלה בחברון עבור תורמי קופת העיר "שיהיה להם שנה טובה והצלה מכל גזרות קשות ואכזריות".

כך תצטרפו לנסיעה המיוחדת >>

התפילה המיוחדת תתקיים במשך שעה ארוכה, כשבמעמד יוזכר כל שם ושם עם בקשתו הפרטית, ולבקש על כל אחד ואחד בנפרד שפע רחמי שמים, שיצליחו בלימודיהם ויעלו במעלות התורה והיראה.

התורמים סכום של מסירות נפש, כמנין 'מסע חברון' יזכו לקבל את 'שטר הישועה וגזרות טובות – חברון' בחתימת ידו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.

הצטרפו ותזכו לישועות >>

זמן התפילה המיוחדת נקבע ע"י מרן ראש הישיבה שליט"א לעשרת ימי תשובה, אשר נודעו כימי הרחמים והרצון, בסדר התפילה הוא יעתיר בתפילות רותחות מעומקא דליבא ובמשך שעות ארוכות, בפרטות ובייחוד על כל שמות התורמים, כל שם ושם ובקשתו המפורטת, לפי ראות עיניו, לפתוח שערי שמים.

להעברת שמות למסע חברון הקליקו כאן>>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר