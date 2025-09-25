נשלמות ההכנות האחרונות לקראת מעמד התפילה והתחנונים שיתקיים בס"ד לרגל עשרת ימי תשובה, על ידי ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, שנעתר באופן מיוחד ונדיר לקיים את התפילה המיוחדת בעבור תורמי 'קופת העיר'.

התרגשות מיוחדת בכל רחבי הארץ והעולם, לאחר שראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, למרות שיעוריו והנחלת התורה שלו לרבבות עמך בית ישראל, הודיע ל'קופת העיר' על הסכמתו ורצונו לצאת למסע התפילה המיוחד, ולקרוע שערי שמים במערת המכפלה בחברון עבור תורמי קופת העיר "שיהיה להם שנה טובה והצלה מכל גזרות קשות ואכזריות".

התפילה המיוחדת תתקיים במשך שעה ארוכה, כשבמעמד יוזכר כל שם ושם עם בקשתו הפרטית, ולבקש על כל אחד ואחד בנפרד שפע רחמי שמים, שיצליחו בלימודיהם ויעלו במעלות התורה והיראה.

התורמים סכום של מסירות נפש, כמנין 'מסע חברון' יזכו לקבל את 'שטר הישועה וגזרות טובות – חברון' בחתימת ידו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.

זמן התפילה המיוחדת נקבע ע"י מרן ראש הישיבה שליט"א לעשרת ימי תשובה, אשר נודעו כימי הרחמים והרצון, בסדר התפילה הוא יעתיר בתפילות רותחות מעומקא דליבא ובמשך שעות ארוכות, בפרטות ובייחוד על כל שמות התורמים, כל שם ושם ובקשתו המפורטת, לפי ראות עיניו, לפתוח שערי שמים.

