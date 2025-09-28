כיכר השבת
הסגולה לפרנסה

הזדמנות אחרונה לקבל את הסכין המסוגלת "יזכו לפרנסה בשפע ובנקל בשנת תשפ"ה"

שעת הכושר נדירה לפני יום הכיפורים: עדיין נותרו מקומות אחרונים, להזדמנות המופלאה במהלכה נעתר הגה"צ רבי שמעון גלאי, לייחד זמן עבור תורמי 'קופת העיר' שיקחו על עצמם החזקת משפחה למשך חודש שלם, שיכנסו להתברך ממנו באופן אישי בברכת השנים בערב יום הכיפורים, ולקבל מידיו באופן אישי סכין מכסף, עם חריטה בכתב ידו, שהיא מבורכת ומסוגלת לפרנסה ברווח בשנה הקרובה.

הגה"צ הגר"ש גלאי בחלוקת הסכין המיוחדת לתורמי 'קופת העיר' (צילום: באדיבות המצלם)

הביקוש המיוחד החל מאז נודעה הידיעה כי הגה"צ הגר"ש גלאי נעתר לחלק בימים אלו באופן אישי לתורמי קופת העיר סכין מסוגלת מכסף, שחרט עליה לכבודם בכתי"ק ברכה מיוחדת לפרנסה, וזה לשונה: "ברכה לתורמי קופת העיר שבזכות הצדקה מדה כנגד מדה יזכו לפרנסה בשפע ובנקל בשנת תשפ"ו הבעל"ט ורוב נחת בעז"ה, שמעון גלאי".

את הזכות להכנס למעונו ולקבל מידיו את הסכין בצירוף ברכת השנים, יזכו תורמי 'קופת העיר' שלוקחים על עצמם עול החזקת משפחה לחודש אחד, והם יזכו לקבל את הסכין ואת ברכת השנים באופן אישי מעמוד התפלה.

לקבלת הסכין המסוגלת לפרנסה הקליקו כאן>>>

בדברים מיוחדים שנשא, התבטא הגה"צ רבי שמעון גלאי על מעלת הסכינים שהוא מחלק באופן אישי לתורמי 'קופת העיר': "סכין זה לשון 'חתך', וידוע שזה עניין של פרנסה, אנחנו מברכים שבעזרת השם, בזכות הצדקה שיתרמו לקופת העיר וישתמשו עם הסכינים לכבוד שבת ולכבוד יום טוב, שיהיה סייעתא דשמיא, פרנסה ברווח וכל הישועות!".

כמות הסכינים המסוגלים לפרנסה מוגבלת, כשהאפשרות לכך קיימת רק בימים אלו לקראת יום הכיפורים ופתיחת השנה החדשה שנת תשפ"ה, מומלץ להקדים ולהצטרף למשפחות שקבלו על עצמם אחזקת משפחה ב'קופת העיר' לחודש אחד, ולזכות לקבלת הסכין מידיו של הגר"ש גלאי.

