רגעים של התעלות המקובל ה'בני ברקי' הלהיב לבבות בערב יום הקדוש בשעות האחרונות של עשרת ימי תשובה, נשא הגה"צ רבי שמעון גלאי, דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים בפני תלמידי מוסדותיו של הרה"ג רבי אהרן גלברט | הדברים נגעו ללב השומעים והכינו את הלבבות ליום הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה | בסיום השיחה פצח המקובל בשירה נלהבת | צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:53