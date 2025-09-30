כיכר השבת
רגעים של התעלות

המקובל ה'בני ברקי' הלהיב לבבות בערב יום הקדוש

בשעות האחרונות של עשרת ימי תשובה, נשא הגה"צ רבי שמעון גלאי, דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים בפני תלמידי מוסדותיו של הרה"ג רבי אהרן גלברט | הדברים נגעו ללב השומעים והכינו את הלבבות ליום הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה | בסיום השיחה פצח המקובל בשירה נלהבת | צפו בתיעוד (חרדים)

הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי שמעון גלאי בשיחת חיזוק לקראת יו"כ (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מעל הגגות ובחצרות

|

רגעים של התעלות

|

בחרתי במה שבחר בי | "איך חזרתי בתשובה?"

|

שלש עשרה מידות של רחמים

|

מזל טוב!

|

הלכה בפרשה

|

"יש שם כת" | צפו

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

ש

ע"י קרן ההסעות

אסף מגידו|מקודם

מיוחד לעמלי התורה

|

בלב השומרון

|

הועברה בשידור חי

|

גלריה מיוחדת

|

לְתַקֵּן אֶת שָׁרְשָׁהּ

|
ש

המלצות חיוניות

רוחמה פרנקל - דיאטנית מכבי |מקודם

חרג ממנהגו

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר