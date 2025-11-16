סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה הערב (ראשון) כי האקרים פרו פלסטיניים פרסמו מידע אישי על תשעה ישראלים העובדים בתעשייה הביטחונית בישראל. על פי ההודעה, הנתונים הגיעו מתעשיות צבאיות, מהצבא ומכלי תקשורת ישראליים.

בדיווח נטען כי קבוצת ההאקרים "חנדלה" הצליחה לפרוץ למצלמות האבטחה בשדות תעופה בישראל, ובמיוחד בנמל התעופה בן גוריון, וכך לאסוף פרטים על אזרחים ישראלים.

לפי טענת ההאקרים, הקבוצה כיוונה בעבר לחברות ישראליות כמו רפאל, אפלטק וסילבר שאדו, וטענה שהיא השיגה "כמויות גדולות של מידע סודי". לטענתם הם השיגו גישה למערכות, כולל מכ"ם כיפת ברזל, ושלחו הודעות אזהרה למשתמשים.

בדיווח נכתב כי חנדלה פרסמה צילומי מסך המראים שליטה על מערכות המכ"ם וטענה ליכולת לכוון מטוסים. עם זאת בדיווח ב"תסנים" תיעודים אלו לא הופיעו, למעט תמונות של עובדי מערכת הביטחון ואנשי תקשורת בישראל.