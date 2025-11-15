כיכר השבת
גשמי ברכה ותפילות

שבוע לפני סאטמר | המונים פקדו את ציון הרשב"י בערב שבת מברכים

מאות יהודים פקדו ביום שישי האחרון את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון, בערב שבת מברכים, שבוע לפני השבת הגדולה של חסידות סאטמר בראשות האדמו"ר (חרדים)

ערב שבת מברכים כסלו באתרא קדישא מירון (צילום: שוקי לרר)

שבוע אחד בלבד לפני השבת הגדולה של חסידות סאטמר בראשות האדמו"ר באתרא קדישא מירון, פקדו ביום שישי האחרון - ערב שבת מברכים חודש כסלו, מאות יהודים את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, ביום הראשון לירידת הגשמים, הידוע במסורת כיום של שפע וישועות.

על רקע הגשמים העזים שפקדו את הארץ, נרשמה תנועה ערה לאורך שעות הבוקר במתחם הקודש. מראות מרגשים נצפו כאשר בצד אחד של הציון נשמעו קולות תחנונים ותפילות של יהודים ששפכו שיח לפנַי קונם, ובצדו השני – קבוצות מתפללים בשחרית של ערב שבת בדבקות עליונה, לצד יהודים שהעבירו את הסדרא של פרשת השבוע "שניים מקרא ואחד תרגום".

הציבור שהגיע למקום ציין את ההתרגשות המיוחדת והאווירה העילאית ששררה במקום, תוך בקשת שפע גשמי ורוחני לחודש הקרוב. רבים מהעולים ציינו כי בחרו לעלות דווקא ביום זה מתוך אמונה בכוחו של היום וסגולתו לברכה וישועה.

ערב שבת מברכים כסלו באתרא קדישא מירון (צילום: שוקי לרר)
ערב שבת מברכים כסלו באתרא קדישא מירון (צילום: שוקי לרר)
ערב שבת מברכים כסלו באתרא קדישא מירון (צילום: שוקי לרר)
ערב שבת מברכים כסלו באתרא קדישא מירון (צילום: שוקי לרר)
ערב שבת מברכים כסלו באתרא קדישא מירון (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

כח של גדול הדור

|

מחול מיוחד וכבוד מלכים

|

יוסי אליטוב מגיש:

|

בימי האבל

||
8

המשפיע משחזר

||
1

שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ

||
1

ה' יתברך תמיד אוהב אותי 

|

הילד בסכנה

||
2

יבואו טהורים

|

היערכות שיא בחברון

||
2

מממלכת הפחד, אל הבחירה ששינתה הכול

||
2

נשואים? חשוב שתקראו!

||
3

הלכה בפרשה

|

איפה ומי קיבל כיבוד? | תיעוד

||
6

"נופת צופים"

|

הרחובות נסגרו לכבודו

||
1

תלמיד חכם, ברגע!

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר