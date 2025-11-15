שבוע לפני סאטמר | המונים פקדו את ציון הרשב"י בערב שבת מברכים

שבוע אחד בלבד לפני השבת הגדולה של חסידות סאטמר בראשות האדמו"ר באתרא קדישא מירון, פקדו ביום שישי האחרון - ערב שבת מברכים חודש כסלו, מאות יהודים את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, ביום הראשון לירידת הגשמים, הידוע במסורת כיום של שפע וישועות.

על רקע הגשמים העזים שפקדו את הארץ, נרשמה תנועה ערה לאורך שעות הבוקר במתחם הקודש. מראות מרגשים נצפו כאשר בצד אחד של הציון נשמעו קולות תחנונים ותפילות של יהודים ששפכו שיח לפנַי קונם, ובצדו השני – קבוצות מתפללים בשחרית של ערב שבת בדבקות עליונה, לצד יהודים שהעבירו את הסדרא של פרשת השבוע "שניים מקרא ואחד תרגום".

הציבור שהגיע למקום ציין את ההתרגשות המיוחדת והאווירה העילאית ששררה במקום, תוך בקשת שפע גשמי ורוחני לחודש הקרוב. רבים מהעולים ציינו כי בחרו לעלות דווקא ביום זה מתוך אמונה בכוחו של היום וסגולתו לברכה וישועה.