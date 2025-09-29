כיכר השבת
שעות ספורות קודם הדין

ההגנה המיוחדת של גדולי התורה לשנת תשפ"ו 

ערב יום כיפור, יתכנסו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, ויחתמו על שטר 'מובטחים לחיים' לטובת תורמי 'קופת העיר', במותב בית דין מיוחד שבו יגזרו גזירות טובות על התורמים, מכוח התורה הקדושה • בביתו ובראשותו של מרא דארעא דישראל פוסק הדור רבנו מרן הגר"מ שטרנבוך 

הרב משה שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

כהכנה מיוחדת לקראת היום הקדוש, וכפי מנהגם של גדולי הדור שליט"א להקדיש את הזמנים המסוגלים בשנה עבור תורמי 'קופת העיר', יתקיים מחר, מעמד תפילה מיוחד כהכנה ליום הכיפורים, 'מובטחים לחיים' תשפ"ו, בערב יום הכיפורים יתקיים מעמד 'מובטחים לחיים' בבית מרן הגר"מ שטרנבוך.

מחר בערב ליל ערב יום הכיפורים מתכנסים- כל גדולי הדור יחדיו - בבית מרא דארעא דישראל גדול הדור מרן פוסק הדור רבי משה שטרנבוך - למעמד מרטיט ושמיימי של מובטחים לחיים עבור תורמי קופת העיר.

כידוע, בשולחן ערוך נפסק שמותר לנסות את הקב"ה בצדקה. וזה מה שאמר רבן של כל בני הגולה מרן רבינו חיים קניבסקי - שבודאי יעבירו ממנו רוע הגזירה ויצא זכאי בדין!

אחרי שגדולי הדור יעתירו על תורמי קופת העיר להיות להם שנה טובה ומתוקה כמו שהובטחנו מבורא עולם, הם יחתמו בחותם ידם על שטר מובטחים לחיים- בו נכתב כי מותר לנסות את הקב"ה בצדקה - ובו הם מבקשים מבורא עולם לגזור על תורמי קופת העיר שנה טובה ומתוקה .

השטר ייחתם על ידי מרנן גדולי וצדיקי הדור, כשהם גוזרים על כל אחד ואחד בפרטות שפע, ברכה, הצלחה, סייעתא דשמיא בכל מעשיו, בריאות, נחת, שמחה, שלווה, עושר ואושר, נחת מהילדים, הצלחה בלימוד התורה וכל הברכות הכתובות בתורה ושאינן כתובות בתורה יהיו מנת חלקם של התורמים.

