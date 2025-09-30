'בית דין של יתומים' גוזר: שנה טובה לכל התורמים

בימים של יראה וחרדה, כאשר עם ישראל כולו ניצב לפני שופט כל הארץ, התכנסו גדולי התורה והחסידות למעמד מיוחד במינו: הקמת "בית דין של יתומים" – שתכליתו לעמוד לימינם של היתומים המתחתנים בחודש תשרי.

בראש בית הדין עומד ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, מבכירי זקני ראשי הישיבות וממנהיגי עולם התורה בדורנו. לצדו משמשים כדיינים גדולי תלמידיו הגאון רבי משה בן שמעון, וכ"ק אדמו"ר ממודז'יץ.

שלושת עמודי התורה הללו התכנסו יחדיו, וחתמו בכתב ידם הקדוש על גזירה יוצאת דופן: "אנחנו פוסקים שתהיה שנה טובה ומתוקה לכל התורמים".

המסר חד וברור: כשם שבית הדין גוזר למטה לטובת התורמים, כך בשמים ייחתם דינם לטובה. "וכשם שגזרנו מלמטה כך יגזרו מלמעלה בימים הנוראים", נאמר במפורש בנוסח ההכרזה.

הגזירה נוגעת השנה ל-57 יתומים ויתומות הנישאים בחודש תשרי תשפ"ו. כל אחד מהם מגיע אל החופה בצל כאב כבד של יתמות, אך גם בתקווה גדולה להקים בית חדש בישראל. לצד ההתמודדות הנפשית, נושא כל יתום על גבו עול כלכלי עצום, ולעיתים אף בלתי אפשרי, של הוצאות נישואין ובניית בית.

כדי לסייע ל-57 היתומים הללו, נקבע סכום השתתפות מיוחד: 570 שקלים בלבד – סכום סמלי יחסית, המתחלק ל-10 שקלים לכל יתום. תרומה זו, כשהיא מצטרפת לאלפי לבבות חמים, מאפשרת ללוות את היתומים ברגעי השמחה ולספק להם את הסיוע הבסיסי וההכרחי.

העובדה שגדולי התורה והחסידות מתכנסים יחד וחותמים על גזירה לטובת התורמים, מוסיפה נופך מיוחד של סמכות ואחריות. רבים רואים בכך ביטוי חי לעוצמתה של הנהגה תורנית המאוחדת סביב מטרה אחת: להגן היתומים ולסייע להם להקים בתים בישראל, למרות הכאב והמחסור הנורא.

המסר איננו מופנה רק לנדיבי עם גדולים, אלא לכל יהודי באשר הוא. 570 שקלים – סכום שניתן לעמוד בו – הופכים את כל אחד לשותף במצווה הגדולה. זוהי הזדמנות נדירה להפוך לתומך פעיל, המסייע באופן ישיר להקמתם של 57 בתים חדשים בישראל – זכותם של התורמים לקרן מיוחדת זו נכתבת לא רק בספרי החשבונות אלא גם בספרי החיים.

בימים אלו, כשהספרים פתוחים והעולם כולו עומד למשפט, מתווספת משמעות נוספת. התרומה ליתומים אינה רק מעשה חסד; היא קו חיים של ממש, "מידה כנגד מידה". מי שמעניק חיים חדשים ליתומים, מובטח לו שהקב"ה יעניק לו חיים ושפע בכל תחומי החיים.

הדיינים הדגישו כי זו איננה הבטחה בעלמא אלא פסיקה ממשית: "אנחנו פוסקים שתהיה שנה טובה ומתוקה לכל התורמים". מילים אלו, היוצאות מפי צדיקים וחותמות במעמד של בית דין, מקבלות משנה תוקף דווקא בימים שבהם כל יהודי מבקש למצוא לעצמו זכויות ביום הדין.

הקריאה הפשוטה והבהירה חותמת את המעמד: כל מי שיתרום 570 שקלים לטובת היתומים, נכלל בגזירת בית הדין ויזכה בעזרת ה' לשנה טובה ומתוקה.

