איך עוזרים ליתומה בת שלוש וחצי שצועקת "אבא, אבא" בלב שבור?

קשה לשמור על אדישות אל מול ההודעה המצולמת של 'עמוד הישועות', מרן הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, ראש ישיבת 'תורת אברהם' בבני ברק. במילים חמות וברורות פנה ראש הישיבה לכלל ישראל וביקש להציל את ביתה של משפחת שרלין מבית שמש – שבעה יתומים רכים שנותרו ללא אם.

"בטח שמעו כולם על האסון הגדול של משפחת שרלין מבית שמש", פתח ראש הישיבה. "בפטירת הגברת שרה, אחרי מחלה קשה, נפטרה והשאירה שבעה יתומים רכים. מוכרחים לעזור, מוכרחים לעזור להם להקים קרן." דבריו המרטיטים הדהדו בלבבות אלפי שומעים בכל קצוות הארץ.

אנחנו מוכרחים לעזור להם! כנסו >>

מאחורי הקריאה עומד כאב כבד: פטירתה המזעזעת של מרת שרה שרלין ע"ה, בתו של הגאון רבי מיכאל בן שלמה מראשי ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, ואשת חברו של הגאון רבי אברהם משה שרלין, בנו של הגאון הגדול רבי צבי שרלין' רבה של שכונת רמת אשכול בירושלים.

האם הצעירה נאבקה במחלה קשה במשך שנתיים רצופות, עד שנשמתה עלתה בסערה לשמי מרום כשהיא מוקפת בילדיה וקרוביה. היא הותירה אחריה שבעה יתומים – מן הבכור בן השמונה־עשרה ועד הקטנה בת השלוש וחצי – ובית שבור עד עפר.

היתומים מתחננים לתרומה שלכם. אל תעמדו מנגד >>

מי שנכח בבית האבלים ראה במו עיניו את גודל השבר. הגדולים ניסו להפגין בגרות, אך דמעותיהם לא פסקו. הקטנה, בת שלוש וחצי בלבד, חיפשה את אמא בכל פינה, קראה "אבא, אבא" בלב שבור, בעוד האב האלמן מנסה לנגב את דמעותיה ביד רועדת. מציאות של כאב אינסופי, שהחוב הכבד של כ־150 אלף שקלים שנצברו בתקופת המחלה רק מעצים אותה.

דווקא כאן בא קולו המיוחד של מרן הגרמ"ש אדלשטיין, שנשא הבטחה נדירה שאין דוגמתה: "אני בטוח שכל מי שיתרום לקרן הזאת, יזכה הוא וכל בני ביתו שיהיה להם ברכה והצלחה. זה מובטח להם – שיזכו כל אחד ואחד שימלא הקב"ה משאלות ליבם לטובה".

ב'קופת העיר' נרתמו מיידית להקים את הקרן על פי בקשתו הישירה של ראש הישיבה. המתווה שגובש כדי להעמיד את בית המשפחה על תלו ולאפשר ליתומים לגדול בסביבה ראויה עם ביטחון תזונתי ויד דואגת: שותפות בסך 100 שקלים לחודש ל־36 חודשים – אך כמובן שכל סכום מתקבל באהבה ובברכה.

נענים עכשיו לקריאתו של מרן עמוד הישועות וזוכים לברכתו- זה מובטח!

לקבלת ההבטחה לחצו עכשיו! >>