דרמה אדירה בבית פוסק הדור: ברכה חסרת תקדים

דרמה נדירה בביתו של פוסק הדור, מרא דארעא ישראל מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, כאשר מפי קדשו יצאה ברכה חסרת תקדים והבטחה מפורשת לטובת מי שיתרמו לקרן צדקה מיוחדת שהוקמה לפי הוראתו הברורה במסגרת 'קופת העיר'. הדברים, שנאמרו בהתרגשות רבה, עוררו הדים עזים בקרב תלמידיו ובאי ביתו שנכחו בעת הקריאה.

מדובר בקריאה שאינה שגרתית כלל. מרן שליט"א לא הסתפק בעידוד לתרום לצדקה, אלא נקב בסכום מפורש, המליץ לכל מי ששכל בקדקודו לתרום את הסכום, וליווה את דבריו בהתחייבות מפורשת: "מי שיתן – הקב"ה ישלם לו בחזרה בשפע ברווח. יהיה להם פרנסה בשפע ברווח, בנים ובנות בריאים לגמרי, בלי שום חששות בבריאות הגוף והנפש. וישמח הקב"ה במעשי ידיו בעולם הזה. בעזרת השם יהיה לו הצלחה רבה וגדולה מאוד".

בני הבית סיפרו כי המחזה היה יוצא דופן: קולו של מרן רעד מהתרגשות, דבריו נאמרו בדחיפות יוצאת דופן, ולדבריהם "מעולם לא שמענו ממנו ברכה כה חריגה". הקריאה לוותה בהדגשה חוזרת ונשנית מפה קדשו של מרן שליט"א: "אני ממליץ ומבקש ומתחנן מכל אחד אחד לדחוק ולתת את הסכום הקטן של 580".

להצטרפות לברכה הנדירה הקליקו כאן>>>

מאחורי הקרן עומד מקרה מצוקה קשה, שאת פרטיו המדויקים ביקש מרן שלא לחשוף מחשש לפגיעה בעניין שלשמו הוא מבקש לגייס את הסכום הנדרש. עם זאת, הובהר כי מדובר בקושי חמור של משפחה המתמודדת עם סבל נורא, מצב המשלב חיי גוף ונפש, ובשל כך ביקש מרן בעצמו לגייס את הציבור להירתם.

בקרב מקורבים הודגש כי מדובר בהזדמנות נדירה בה פוסק הדור קושר ישירות בין נתינת הצדקה לבין הבטחה לשפע ופרנסה, והגנה מלאה על הבנים והבנות. "לא בכל יום אנו שומעים מפי גדול בישראל פסק ברור כל כך, בליווי התחייבות לישועה", אמר אחד מבני הבית.

ב'קופת העיר' מסבירים כי ההיענות הציבורית צפויה להיות גבוהה במיוחד בשל אופיים החריג של דברי מרן שליט"א. "כאשר גדול הדור יוצא מגדרו ומבקש בפה מלא 'תתנו ותזכו', אין יהודי שיכול להישאר אדיש", נמסר.

"מבחינתנו מדובר בקרן אישית של מרן פוסק הדור, וכמובן שאנחנו נעדכן אותו באופן שוטף בהתקדמות של גיוס התרומות, ונציג בפניו את רשימת התורמים המלאה בעז"ה".

