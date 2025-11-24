בשעות הקרובות: חתונתו של החתן היתום מאב ואם

הוא כבר יושב ספון בחדרו, מתכונן לרגע הגדול בחייו. הוא בצום, כמו כל החתנים, מתכונן בסילודין לקראת הקמת הבית עליו חלם כל כך.

אבל בשונה מכל החתנים האחרים, הוא לא עובר מבית הוריו לבית חלומותיו - במקרה שלו הוא פשוט מגיע מהרחוב ומקים בית! אחרי שנים שלא היה לו בית משלו, עם פטירתם של הוריו המנוחים ע"ה, והפיכתו ל'יתום עגול' וחסר כל.

הוא לבד. יתום מאב ואם, ילד שנשאר לבד בלי שום חיבור משפחתי לדורות הקודמים, וכעת הוא הולך לבנות בית משלו, בית של תורה - מעכשיו תהיה לו משפחה!

בהתרגשות עצורה סיפר המשפיע הגר"א טויסיג על המקרה המצמרר: "יש לנו כאן סיפור מאוד מעורר, מאוד מזעזע. חתן בן תורה אמיתי, בעל מידות נפלא, ירא שמים גדול. באופן טראגי – האבא והאמא נפטרו. רחמנא ליצלן, אין לנו הבנה בהנהגת השמים".

דבריו נקטעים שוב ושוב מהתרגשות. "הבחור הזה לא זכה לדבר שכל בחור זוכה לו – שיהיו לו הורים שילוו אותו ברגעים הכי נעלים בחיים. החתן הזה ניגש לחופה ללא הורים, אין אבא ואין אמא שיברכו אותו לפני היציאה לחופה".

רגע של דממה. ואז קולה של אחריות יהודית מהדהד מדברי המשפיע:

"אנחנו - כל ישראל ערבים זה לזה. יש לנו הזדמנות. מדובר ביתום מאב ואם. ‘אבי ואמי עזבוני - והשם יאספני’.

אנחנו חייבים לעזור לו, לאפשר לו התחלה אמיתית, לגרום לכך שהחתונה שלו תהיה הכי שמחה בעולם, שהוא והכלה הצעירה, יתחילו את החיים שלהם ברגל ימין.

חייבים לעזור להם. אף אחד לא יכול להישאר מנגד בלי לעזור, אף אחד! כל מי שיש לו לב יהודי, מרגיש חובה להיות חלק מבנייתו של בית מיוחד שכזה.

איך זעק הגר"א טויסיג מדם לבו: "מי לא רוצה להיות שותף עם הקב"ה? מי לא ירצה לקחת חלק ברגע הזה שבו שמחת יתום הופכת לשמחת כולנו?".

כעת, לקראת החתונה, מבקשים אנשי הצדקה העוסקים בנושא לגייס את ליבם הרחב של ישראל. כל מי שמשתתף כעת בסך 450 ש"ח בלבד, נוטל חלק במצווה הנדירה – לשמח חתן יתום שאין לו הורים שילוו אותו לחופה.

ומעל הכול – ברכתו של המשפיע הגר"א טויסיג:

"בוודאי כל מי שיושיט יד ויעזור, שבסייעתא דשמיא נוכל לעשות את המקסימום שהחתן יגש לשמחה שלו בלב שמח. הקב"ה הנאמן לשלם שכר – ישלם, והוא יכול לשלם. הוא ייתן ויחזור וייתן. שכל אחד ואחד מהמשתתפים יתברך מהשמים עם כל משאלות ליבו לטובה, לחן ולחסד.