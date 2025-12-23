עם ישראל לא נוטש אותם! היתומים והיתומות שמתחתנים בימים אלו

הלב הענק של מרן 'עמוד הישועות' הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, לא יכול להכיל את הכאב המשמש יחד עם השמחה הגדולה.

81 יתומים ויתומות מתחתנים בחודש טבת, ונמצאו זכאים לקבלת תמיכה לאחר שהוברר שאינם יכולים להעמיד את חופתם בלי לקבל עזרה משמעותית מהציבור.

כמה כואבת העובדה שכל כך הרבה יתומים יש בעם ישראל, יתומים עניים ומדוכאים, שכדי להתחתן יש צורך לגייס עבורם תמיכה מהציבור. אם בחודש אחד מתחתנים 81 יתומים ויתומות, מה זה אומר על מספרם הכולל של היתומים והיתומות? זה אומר שבשנה מתחתנים כאלף יתומים ויתומות הזקוקים לעזרה! אלו מספרים בלתי נתפסים!

כך זוכים לברכות ולישועות - כנסו >>

ובכל זאת, יש פה גם בשורה משמחת. ב"ה, היתומים והיתומות הללו שחוו טרגדיות נוראיות, שהתמודדו עם קשיים בלתי נתפסים, שנאלצו לעמוד בפני אתגרים כואבים של יתמות, בדידיות וחרפת רעב, זוכים להתחתן ולהקים בתים בריאים ושלמים שבהם יהיו גם אב וגם אם. השמחה גדולה מאוד.

את החסות על הקרן פרס הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שכתב דברים ברורים בכתב ידו ובחתימתו האישית: "כל התורמים סך 810 שקלים למגבית 'קופת העיר' עבור מונים ואחד היתומים הנישאים בחודש טבת, יזכו במידה כנגד מידה שיסיר מהם הקב"ה כל דאגה ויצילם מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים".

הרב התרגש עד עמקי נשמתו, כששמע על המקרים הקשים הללו, וביקש שייתנו לו דף ועט, כי רצונו לכתוב ברכה מיוחדת עבור מי שיסייעו ליתומים הללו, להתחתן בכבוד ולצאת לדרך חדשה.

וכך כתב הרב את המילים הברורות והברכה הנחרצת, בלי שום ספק! מי שיתרמו 810 שקלים לקרן יתומי טבת, עשרה שקלים לכל יתום, "יזכו במידה כנגד מידה שיסיר מהם הקב"ה כל דאגה ויצילם מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים".

אל תהססו, אל תחמיצו את ההזדמנות. יש לנו הזדמנות לזכות בזכות מצוות הצדקה שעליה אמרו חז"ל שבכוח להציל אדם ממות, ולקבל ברכה כזאת מפורשת ונחרצת, שה' יסיר מאתנו כל דאגה!

לסיוע ל-81 החתנים והכלות הקליקו כאן>>>