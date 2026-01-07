חצי חודש כבר עבר – 81 יתומים עדיין ממתינים לעזרה 

81 יתומים ויתומות מתחתנים בחודש טבת, כך עולה מנתוני 'קופת העיר' אשר הוגשו והיו לנגד עיניו של עמוד הישועות' רבי מרדכי שמואל אדלשטיין.

הגרמ"ש כתב דברים ברורים בכתב ידו ובחתימתו האישית: "כל התורמים סך 810 שקלים למגבית 'קופת העיר' עבור 81 היתומים הנישאים בחודש טבת, יזכו במידה כנגד מידה שיסיר מהם הקב"ה כל דאגה ויצילם מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים".

הרב התרגש עד עמקי נשמתו, כששמע על המקרים הקשים הללו, וביקש שייתנו לו דף ועט, כי רצונו לכתוב ברכה מיוחדת עבור מי שיסייעו ליתומים הללו, להתחתן בכבוד ולצאת לדרך חדשה.

וכך כתב הרב את המילים הברורות והברכה הנחרצת, בלי שום ספק! מי שיתרמו 810 שקלים לקרן יתומי טבת, עשרה שקלים לכל יתום, "יזכו במידה כנגד מידה שיסיר מהם הקב"ה כל דאגה ויצילם מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים".

אל תהססו, אל תחמיצו את ההזדמנות. יש לנו הזדמנות לזכות בזכות מצוות הצדקה שעליה אמרו חז"ל שבכוח להציל אדם ממות, ולקבל ברכה כזאת מפורשת ונחרצת, שה' יסיר מאתנו כל דאגה!

זוהי הזדמנות מיוחדת להיות שותף בהשאתם של לא פחות מ-81 יתומים ויתומות, המתחתנים בימים אלו, וזאת לאחר שכמעט חצי החודש כבר חלף עבר והסכום שנאסף עד כה אינו מספיק כדי לממן חצי מהוצאות החתונות של כלל ל היתומים המתחתנים בחודש טבת.

ואמנם, קריאתו הנרגשת של הגרמ"ש עושה רושם, ויהודים מכל מקום בעולם החלו להתעורר לנושא ולתרום סכומי כסף נכבדים להשאת היתומים והיתומות, כדי שלא יישאר יתום אחד מבוייש ביום חופתו כשאין לו אפשרות לכסאת את העלויות, וכדי שלא תהיה יתומה אחת שתוריד חלילה דמעות של צער ביום חופתה, בגלל חוסר יכולת לממן את המאפרת ואת הצלם, את התזמורת ואת האולם.

בואו ניענה בחיוב לקריאת הקודש של הגרמ"ש אדלשטיין, נעזור ליתומים והיתומות הללו, כדי שיוכלו להיכנס לשגרת חיים מלאה בסייעתא דשמיא, בהקימם בתים בריאים ושלמים בישראל, בתים שבהם יהיה בעז"ה גם אב וגם אם.