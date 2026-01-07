כיכר השבת
זקוקים לעזרה

חצי חודש כבר עבר – 81 יתומים עדיין ממתינים לעזרה 

מדי ערב מחתנים עוד ועוד יתומים הזכאים לעזרה וסיוע, לאחר שהתברר שמצבם הכלכלי בכי רע – המגבית הזאת חייבת להצליח! | אנחנו לא יכולים לאכזב אותם, לפחות לא הפעם, בשעה שהם מתחתנים, וזוכים לברכתו המיוחדת של הגרמ"ש אדלשטיין

נש
מקודם |
בקשתו של הגרמ"ש אדלשטיין (צילום: קופת העיר)

81 יתומים ויתומות מתחתנים בחודש טבת, כך עולה מנתוני 'קופת העיר' אשר הוגשו והיו לנגד עיניו של עמוד הישועות' רבי מרדכי שמואל אדלשטיין. 

הגרמ"ש כתב דברים ברורים בכתב ידו ובחתימתו האישית: "כל התורמים סך 810 שקלים למגבית 'קופת העיר' עבור 81 היתומים הנישאים בחודש טבת, יזכו במידה כנגד מידה שיסיר מהם הקב"ה כל דאגה ויצילם מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים".

הרב התרגש עד עמקי נשמתו, כששמע על המקרים הקשים הללו, וביקש שייתנו לו דף ועט, כי רצונו לכתוב ברכה מיוחדת עבור מי שיסייעו ליתומים הללו, להתחתן בכבוד ולצאת לדרך חדשה. 

וכך כתב הרב את המילים הברורות והברכה הנחרצת, בלי שום ספק! מי שיתרמו 810 שקלים לקרן יתומי טבת, עשרה שקלים לכל יתום, "יזכו במידה כנגד מידה שיסיר מהם הקב"ה כל דאגה ויצילם מכל צרה וצוקה ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים". 

אל תהססו, אל תחמיצו את ההזדמנות. יש לנו הזדמנות לזכות בזכות מצוות הצדקה שעליה אמרו חז"ל שבכוח להציל אדם ממות, ולקבל ברכה כזאת מפורשת ונחרצת, שה' יסיר מאתנו כל דאגה! 

לעזרה דחופה ל81 החתנים והכלות הקליקו כאן>>>

זוהי הזדמנות מיוחדת להיות שותף בהשאתם של לא פחות מ-81 יתומים ויתומות, המתחתנים בימים אלו, וזאת לאחר שכמעט חצי החודש כבר חלף עבר והסכום שנאסף עד כה אינו מספיק כדי לממן חצי מהוצאות החתונות של כלל ל היתומים המתחתנים בחודש טבת. 

ואמנם, קריאתו הנרגשת של הגרמ"ש עושה רושם, ויהודים מכל מקום בעולם החלו להתעורר לנושא ולתרום סכומי כסף נכבדים להשאת היתומים והיתומות, כדי שלא יישאר יתום אחד מבוייש ביום חופתו כשאין לו אפשרות לכסאת את העלויות, וכדי שלא תהיה יתומה אחת שתוריד חלילה דמעות של צער ביום חופתה, בגלל חוסר יכולת לממן את המאפרת ואת הצלם, את התזמורת ואת האולם. 

בואו ניענה בחיוב לקריאת הקודש של הגרמ"ש אדלשטיין, נעזור ליתומים והיתומות הללו, כדי שיוכלו להיכנס לשגרת חיים מלאה בסייעתא דשמיא, בהקימם בתים בריאים ושלמים בישראל, בתים שבהם יהיה בעז"ה גם אב וגם אם. 

לעזרה דחופה ל81 החתנים והכלות הקליקו כאן>>>

הגרמ"ש אדלשטיין (צילום: קופת העיר)

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר