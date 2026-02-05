אלפים כבר הצטרפו! שפע פלאי מעל לטבע

במעון קודשו שבשכונת 'הר נוף' ירושלים, יצא הגאון רבי משה שטרנבוך בבקשה נדירה ובהבטחה מרעידה שמכה גלים בעולם היהודי כולו. שלבו ער למצוקת השכול והעוני, קבע סכום נקוב של עשרה שקלים לכל יתום, והוסיף בכתב ידו דברים שאין כדוגמתם להשפעת ממון והצלחה.

ואלו דברי הגר"מ שטרנבוך במכתבו המרטיט:

"ראוי שכל אחד ואחד יתן סך 10 ש"ח לכל יתום... ס"ה 990 ש"ח, וגם אני נותן כך בס"ד. והנותן סכום זה בוודאי שיזכה מידה כנגד מידה, כשם שריחם על היתומים בסכום הגון למעלה מהרגילות, כך יתעוררו עליו רחמים מהשמים, לשפע גדול ועצום בפרנסה וריבוי הכנסות באופן פלאי מעל לדרך הטבע".

ההבטחה אינה מסתיימת רק בעושר, אלא בברכה שתלווה את כל צעד ושעל של התורם. הגר"מ שטרנבוך מוסיף ומברך:

"ובכל אשר יעשה יצליח, ותהיה הברכה שרויה במעשי ידיו בכל חודש שבט הבעל"ט".

בהנהלת "קופת העיר" מבהירים כי אנחנו נמצאים בישות הזמן האחרונה. חודש שבט חולף במהירות, והצורך להשלים את הסכום הניצרך לנישואי היתומים הוא בהול. אין לנו את כל הזמן שבעולם, וההבטחה לשפע "מעל לדרך הטבע" תלויה בהתגייסות שלנו כעת, בלב חודש הברכה.

זהו הלחץ של דורות. אלו תשעה ותשעים בתים שיוקמו בזכותכם. מי שרוצה לקחת חלק במצווה הנשגבה הזאת, לזכות לראות שפע בהכנסותיו, מי שזקוק לישועה במעשי ידיו באופן פלאי, חייב להזדרז. הזכות הזו לא תמתין לנצח.

