הזדמנות אחרונה לשובבי"ם תשפ"ו:  תפילת המסתורין בליל שישי

בחצות הלילה של ליל שישי האחרון של ימי השובבי"ם לשנת תשפ"ו הגרמ"ש אדלשטיין, הגרח"י מישקובסקי והגר"א גרבוז יתכנסו בראשות הגדול רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, בחלקת מחוקק ספון, סמוך לציון הקדוש של על ציון החזו"א ועל ציון הסנדלר זצ"ל, יקיימו את סגולת 'תפלת המסתורין', מיסודו של גדול המקובלים רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, שהתבטא כי מי שיעשה כך, מובטחת ישועתו!

עיקרה של סגולת הקודש שנתגלתה בעבר על ידי רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל - היא בתפלה בעל ציון החזו"א ועל ציון הסנדלר הקדוש, באופן שהיא נשארת נסתרת ונעלמת מידיעתו של הנזקק לישועה, שאינו יודע כלל וכלל שמתפללים עבורו.

גדול המקובלים זצ"ל סידר סדר מיוחד של אמירת פרקי תהילים לעורר רחמים שמים ולקרוע את הגזירות הקשות, באמירת פרק קי"ט שבתהילים, ולאחר מכן פסוקי קר"ע שט"ן, ועוד פרקים כפי הסדר שתיקן. בקול זעקה גדולה, יקרעו רבותינו הגרמ"ש אדלשטיין, הגרח"י מישקובסקי והגר"א גרבוז את שערי השמיים, ויפעלו ישועה בכח התפילה, עבור הזקוקים לישועה לזיווגים הגונים, תשובה שלמה, רפואה, ופרנסה, וזרע של קיימא לחשוכי הילדים, באופן שאין הנצרך לישועה יודע על התפלה, וכפי הסדר שתיקן הגר"י אדלשטיין זצ"ל לישועה מובטחת.

מרנן הצדיקים שליט"א יבקשו מלפני שוכן מרומים, שיקבל את תפילתם בכוחה העצום והמופלא של מצוות הצדקה אשר עליה נאמר כי היא תציל ממות, ובמיוחד צדקה טהורה הניתנת באמצעות 'קופת העיר', עליה העידהגרמ"ש אדלשטיין שהיא כוללת את כל המעלות המיוחדות במצוות הצדקה.

ש רחמנות: כלה יתומה, בודדה בעולם מתחננת לעזרתנו הדחופה אסף מגידו | מקודם

וכך, בכח תורתם של מרנן הצדיקים שליט"א, בכוחו הגדול של על ציון החזו"א ועל ציון הסנדלר וכוח זכותו העצומה של הסנדלר הקדוש, מכוחו העצום של מרן גדול המקובלים רבינו יעקב אדלשטיין זצ"ל, ובכח התפילה שתיזעק מגרונותיהם של רבותינו הצדיקים שליט"א, ובעיקר כוחה של מצוות הצדקה, יקרעו רבותינו את השמים ויפעלו ישועה.

לאחר התפלה יחתמו הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א, הגרח"י מישקובסקי והגר"א גרבוז על 'שטר תפלת מסתורין', לעדות ברורה וחתומה כי קיימו את הסגולה עבור הזקוק לישועה, עם פירוט מלא של שמו, למען יהיה השטר לעד ולהעלות זיכרון תמיד להצלחה ולישועת האיש עליו התפללו מרנן הגאונים שליט"א.

להעברת שמות עבור יקירכם לתפילת המסתורין ללא ידיעתו הקליקו כאן>>>