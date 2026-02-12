בקריאה מיוחדת ונרגשת, פונה הגר"ח פיינשטיין אל הציבור בבקשת עזרה דחופה עבור 95 יתומים העומדים להקים את ביתם בקרוב.

"אחינו בני ישראל", פתח הרב פיינשטיין את דבריו הנרגשים. "המדובר על 95 יתומים רחמנא ליצלן שעברו עליהם הרבה שנים קשות וייסורים, וכעת הם באים לצורך נישואיהם ואין להם במה להתפרנס לצורך הנישואים וההוצאות גדולות".

המצב הקשה של היתומים הוביל להקמת קרן מיוחדת על ידי 'ועד הרבנים', המאגד את 95 היתומים.. "ועד הרבנים שידועים בגדולתם," מציין הרב פיינשטיין, "המה למען אלמנות ויתומים - הם עוזרים להם, תומכים בהם, והם רוצים להקים להם, הקימו קרן מיוחדת להקים להם 91 חופות".

מטרת הקרן היא לאפשר לזוגות הצעירים להקים את ביתם בכבוד, מבלי להיקלע למצוקה כלכלית קשה. "שיוכלו לבנות ביתם מתוך צורכי נישואיהם, לתת להם על צורכי נישואיהם שלא יעמדו בבושת פנים," מדגיש הרב.

הגר"ח מפציר בציבור: "אנחנו פונים לכל נדיב לב, לכל יהודי רחום וחנון. כל תרומה, החל מעשרה שקלים לכל יתום, תסייע שיוכלו להקים בית בישראל ולהתחיל להקים בית בישראל מתוך שמחה, אחרי כל השנים הקשות שעברו עליהם".

בדבריו, מבטיח הרב ברכה מיוחדת לתורמים: "על ידי זה בוודאי נזכה רק לישועות מרובות על כל הכלל, ועל כל יחיד ויחיד שתורם. כנגד מידה יזכו כל התורמים להשיב בניהם ברחבות יד ובהצלחה, ונחת בבריאות בכל משפחותיהם".

הרב מסיים את דבריו בברכה מיוחדת: "יזכו לנחת וברכה שלמה והצלחה מרובה עד ביאת משיח צדקנו".

בשל גודל חשיבות העניין, יעתיר הגר"ח פיינשטיין שליט"א על התורמים בקברו של רב אבדימי דמן חיפה, המקום המסוגל לישועות, בתאריך המסוגל של ערב ראש חודש אדר.

