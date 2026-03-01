בימים שבהם עם ישראל מתכונן לפורים, תחפושות, משלוחי מנות, סעודת החג וההכנות המרובות – יוצאת הוראה ברורה וחד משמעית מבתי מדרשם של גדולי התורה: את מצוות מתנות לאביונים מקיימים דרך ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש.

מדובר בהכרעה הלכתית מובהקת. מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט״א כתב בפירוש כי ועד הרבנים הוא “האופן המהודר ביותר לקיום מצוות המתנות לאביונים ביום הפורים”.

רבן של ישראל ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו הגדיר את הוועד כ“שלוחי עמך ישראל לקיים מצוות מתנות לאביונים".

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מבקש בפשטות: “חשוב מאד לעזור לאלפי המשפחות שועד הרבנים תומכים בהם… ומצווה רבה לעזור כמה שאפשר”. וכשגדול הדור אומר “חשוב מאד” ו“מצווה רבה” - הדברים מקבלים משמעות אחרת לגמרי.

לחצו כאן עכשיו לתרומת מתנות לאביונים בו ביום בהידור רב >>>

מאחורי ההוראות הללו עומדת מציאות קשה ומכאיבה. אלפי משפחות מוכרות לגדולי ישראל באופן אישי: בתים של יתמות, מחלות קשות, קריסות כלכליות ונפשיות, משפחות שהגיעו לפת לחם ממש.

לא מדובר באנשים רחוקים או אנונימיים, אלא בשכנים, בחברים, בילדים שלומדים לצד ילדינו. גדולי הדור נושאים את משא הצרות הללו, והוועד הוא השליח שמחלק את הכספים בפועל בו ביום, במתן בסתר, לעניי עירך.

כל תרומה מצטרפת לעוד תרומות של יהודים מכל הארץ, וכך נוצרת חלוקה של מיליוני שקלים ביום אחד- כאשר כל תורם נחשב שותף בכל הסכום המחולק. כך פסק מרן הגר״מ שטרנבוך במפורש: כל אחד שותף בכל החלוקה הנעשית בו ביום.

גדולי התורה אינם נשארים חייבים. הם מרעיפים ברכות על התורמים: שמירה מכל צרה ומחלה, פרנסה ברווח, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, בריאות ושנים טובות. ברכות היוצאות מלבם של מנהיגי ישראל, בכוח התורה והצדקה.

בפורים הקרוב, ההזדמנות פתוחה לכל אחד: להצטרף יחד עם גדולי הדור, להיות שותף בהחייאת אלפי משפחות - ולזכות לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור רב.

