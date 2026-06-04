הגר"מ שטרנבוך לשותפים: "תזכו שהקב"ה ישתתף עמכם בביתכם לטובה"

אירוע חסר תקדים בציבור החרדי. הגר"מ שטרנבוך, יוצא במהלך שלא היה כמותו, כשהוא מזמין את הציבור להיות שותפים עם הקב"ה, ולזכות בהזדמנות יוצאת דופן של ברכה בלי די בבתיהם, תוך כדי שהוא מפרט את כל הטוב הצפון להם.

הגר"מ שטרנבוך, בקריאה חסרת תקדים, מזמין את הציבור להיות שותפים עמו בבית ד', כאשר מצד אחד הוא מעמיד את השותפות של התורמים להקמת הישיבה בראשותו, כשותפים מלאים בבית ד', ובכך הם מכניסים את הצד השני - הקב"ה בכבודו ובעצמו - כשותף עם התורם בביתו הפרטי, מכוחה של הנהגת הבורא יתברך לפעול עם בריותיו באופן של 'מידה כנגד מידה'.

הגר"מ שטרנבוך לא מסתפק באמירה גרידא על 'שותפות' ערטילאית, אלא התאמץ וכתב בכתב ידו בפירוט רב מה גדולה היא השפעת השותפות של הקב"ה שתגיע לביתם של השותפים עמו:

תזכו לישועות גדולות

ויהא ביתכם מלא ברכת ד'

וישכון השלום בביתכם

ותרוו רוב נחת דקדושה מצאצאיכם

אריכות ימים ושנים

בבריאות טובה

עם פרנסה ברווח גדול

מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת

ולא יגיע לביתכם שום צרה צער וצוקה

אך טוב באהליכם כל הימים.

לרוב חביבות התורמים וחשיבות העניין, התאמץ הגר"מ שטרנבוך ופירט עשר ברכות, ברוחניות ובגשמיות, שבכולן תתקיים השותפות לטובה ולברכה, כדברי קדשו.

רבני הישיבה ומקורבי בית מרן מסבירים את פשר המהלך חסר התקדים שהגר"מ שטרנבוך נוקט בו: בימים אלו כשבונים את מבני הקבע של הישיבה הקדושה שבראשותו, אחרי שנים של טלטולים, מרן שש ושמח ומתרגש מאוד מכל התקדמות, ומשפיע מברכת קדשו לתורמים בלשונות מופלגים באופן שלא היה כמותו מעולם.

בוועד ידידי הישיבה, לאחר שהתעשתו מתדהמתם לנוכח הלשונות הנדירים שהגר"מ שטרנבוך הפליג בקדשו להרעיף על ראשי השותפים, פונים לציבור הרחב ומבהירים שמדובר בהזדמנות חסרת תקדים:

"אל תחמיצו- הכניסו לביתכם את ברכת ד' שישתתף עמכם בבית לטובה, בכל הברכות שפרט הגר"מ שטרנבוך בכתב יד קדשו, עשר ברכות בכל התחומים, הכל מתחת הכותרת 'שישתתף הקב"ה עמכם לטובה בביתכם' בכתב יד קודש ובחותם המלך של הגר"מ שטרנבוך, וכידוע לכל דבר מדבריו לא נופל ארצה, כל מילה היוצאת מפה קדשו מתקיימת במלואה כאשר ראינו בעינינו פעמים רבות מספור בשנים האחרונות".

וזה נוסח הברכה המלא שניסח וכתב הגר"מ שטרנבוך, בעצם כתב יד קדשו בכובד ראש ובמתינות, ושתוענק לכל אחד ואחד מהשותפים הנכבדים בהקמת הישיבה:

ברכת הבית

בזכות היותכם שותפים בבניין בית ד' בישיבתנו הקדושה - תזכו במידה כנגד מידה מאת ד' שישתתף עמכם בביתכם לטובה - ותראו ישועות גדולות ויהא ביתכם מלא ברכת ד' - וישכון שלום בביתכם - ותזכו לרוב נחת דקדושה מצאצאיכם - אריכות ימים ושנים - בבריאות טובה - עם פרנסה בריווח גדול - מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת - ולא יגיע לביתכם שום צרה צער וצוקה - אך טוב באהליכם כל הימים.

בברכה לכל השותפין

(חתימת יד קדשו של הגר"מ שטרנבוך).

לתרומת 150 ש"ח * 30 חודשים לשותפות עם הקב"ה, וקבלת 'ברכת הבית' בכת"י של הגר"מ שטרנבוך

לתרומת 60 ש"ח * 30 חודשים לעשרת הברכות ממרן שליט"א וקבלת 'ברכת הבית' בכתב ידו

בזכות תמיכתכם בבניין בית ד' בישיבתינו הקדושה, תזכו לרוב נחת דקדושה מצאצאיכם שילכו בעז"ה בדרכי אבות, אריכות ימים ושנים בבריאות טובה - עם פרנסה בריווח גדול - מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת - ולא יגיע לביתכם שום צרה צער וצוקה.