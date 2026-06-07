צמרמורת! 101 יתומים ויתומות מתחתנים בימים אלו, וזקוקים לעזרה דחופה. זאת, לאחר שראשי 'קופת העיר' גיבשו את רשימת היתומים והיתומות הזכאים לתמיכה מיוחדת לרגל חתונתם במהלך חודש סיוון, וגילו שהפעם הרשימה מכילה 101 שמות בדיוק.

"בחלק מהמקרים מדובר בחתנים וכלות שחוו טרגדיות קשות במיוחד", אומרים ראשי 'קופת העיר'. "יש זוגות שגם החתן וגם הכלה יתומים" הם מוסיפים ומציינים כי לנוכח חומרת המצב, ביקשו מהגר"ש שטיינמן לפרוש את חסותו על הקרן המיוחדת, ומרן נענה לקריאתם ויצאה בהצהרה חריגה בה הוא מברך בביטחון מלא את התורמים שהשם ימלא כל משאלות לבם לטובה ולברכה ברוחניות ובגשמיות.

מנהלי הקופה מסבירים שלמרבה הצער המקרים של נישואי יתומים הם במקרים רבים בחתנים וכלות שחוו טרגדיות קשות במיוחד, בהם כאלו שראו את הוריהם נהרגים לנגד עיניהם רח"ל, יתומים שהוריהם נפטרו כשהיו תינוקות, חלקם אפילו לפני שנולדו! יש 'תיקים' של יתומים שגדלו בצלה של אם אלמנה שנותרה עם 14 יתומים וכדו', וכמובן שכל מקרה לגופו ומידת הנחיצות של העזרה לה הוא זקוק.

"בנוסף לכל הקושי הרגשי והחברתי, מתמודדים היתומים במקרים רבים גם עם קושי כלכלי. הבית אינו מתפקד, אין אבא שיפרנס או אמא שתדאג לכביסות והתפעול השוטף של משק הבית. להביא עזרה חיצונית עולה הון תועפות. בתחילה הם מקבלים עזרה מהשכנים והשכנות, אבל בהמשך הם הופכים ל'ותיקים' בתחום, ומאבדים את העזרה והסיוע", מסבירים ב'קופת העיר'.

מנהלי הקופה מזכירים שהגמרא במסכת כתובות אומרת שמי שמחתן יתום ויתומה, עליו נאמר שהוא "עושה צדקה בכל עת".

לנוכח האמור נחלץ הגר"ש שטיינמן לבקשת ראשי 'קופת העיר' ופרש את חסותו על הקרן. מרן שליט"א מבטיח בחתימת ידו: "אלו שיתרמו סך 1010 ₪, ל-101יתומים שמתחתנים בחודש סיון (10 ש"ח לכל יתום), בטוחנו שד' ימלא משאלות לבם לטובה, הן ברוחניות והן בגשמיות ומה שיבקשו- תקובל תפילתם ברצון!".

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