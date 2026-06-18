הגר"ד כהן בברכה מרגשת: "סיעתא דשמיא מופלאה בחינוך הילדים"

המידע שהצטבר במשרדי 'קופת העיר' לא הותיר ברירות רבות. מספר היתומים הגדול בציבור החרדי על כל גווניו וחלקיו, מצריך מאמץ מיוחד למענם. רק בחודש תמוז, מתחתנים מקרב הציבור החרדי לא פחות מ-69 יתומים ויתומות, שמקימים את ביתם אחרי שנים של סבל ומצוקה רגשית וכלכלית.
עם המידע הקריטי הגיעו רבני 'קופת העיר' אל ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן, אשר נושא את לבו את צרת הכלל והפרט, ורגיל לפעול למען כל יהודי הזקוק לעזרה, ותינו בפניו את צערם על כך שההוצאות העצומות מחייבות התגייסות מיוחדת כדי לסייע במימון החתונות של 69 היתומים המתחתנים בימים אלו.
יודגש כי מדובר בחתנים וכלות אשר חסרים את משענתם הטבעית של הורים שיוכלו ללוות אותם ולתמוך בהם כלכלית לקראת יומם הגדול.
כידוע ההוצאות הכרוכות בהקמת בית חדש בישראל הן כבדות מנשוא למרבה הצער, ועבור יתומים אלו המעמסה נופלת על כתפיהם ללא כל סיוע, דבר המעמיד בסכנה את יכולתם להקים את ביתם בכבוד ובשמחה.
לאור המצב והצורך לסייע לאותם עשרות יתומים, נרתם ראש הישיבה הגר"ד כהן למהלך מיוחד. בקריאה יוצאת דופן אותה פרסם, מעניק ראש הישיבה ברכה נדירה וישירה לתורמים, המבוססת על העיקרון של מידה כנגד מידה. בקריאתו, מפרט ראש הישיבה את הסכום הנדרש ואת הברכה המובטחת בכתב ידו לכל מי שייקח חלק במגבית החשובה.
וכך כותב ראש הישיבה הגר"ד כהן בברכתו: "כל התורמים סך 690 שקלים ל-69 יתומים שמתחתנים בתמוז תשפ"ו ועושים נחת רוח בשמים, מידה כנגד מידה - יזכו שיהיה להם נחת רוח יהודית מכל צאצאיהם, וסיעתא דשמיא מופלאה בחינוך הילדים".
דבריו אלו של ראש הישיבה, המבטיחים סיוע ממרום בדבר שהוא ממשאת נפשו של כל הורה, מהווים קריאת כיוון ברורה עבור הציבור הרחב. המוני בית ישראל נקראים להטות שכם, להשתתף בסכום שנקב ראש הישיבה לטובת היתומים, ובכך לזכות בברכה המיוחדת שתעמוד להם בחינוך צאצאיהם.
לסיוע דחוף ל-69 חתנים וכלות הקליקו כאן>>>
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