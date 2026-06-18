הגר"ד כהן ( צילום: באדיבות המצלם )

המידע שהצטבר במשרדי 'קופת העיר' לא הותיר ברירות רבות. מספר היתומים הגדול בציבור החרדי על כל גווניו וחלקיו, מצריך מאמץ מיוחד למענם. רק בחודש תמוז, מתחתנים מקרב הציבור החרדי לא פחות מ-69 יתומים ויתומות, שמקימים את ביתם אחרי שנים של סבל ומצוקה רגשית וכלכלית.

עם המידע הקריטי הגיעו רבני 'קופת העיר' אל ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן, אשר נושא את לבו את צרת הכלל והפרט, ורגיל לפעול למען כל יהודי הזקוק לעזרה, ותינו בפניו את צערם על כך שההוצאות העצומות מחייבות התגייסות מיוחדת כדי לסייע במימון החתונות של 69 היתומים המתחתנים בימים אלו.

הגר"ד כהן בברכה מרגשת: "סיעתא דשמיא מופלאה בחינוך הילדים" - צילום: באדיבות המצלם הגר"ד כהן בברכה מרגשת: "סיעתא דשמיא מופלאה בחינוך הילדים" | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:26