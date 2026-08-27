הצלחה מרשימה נרשמת בימים אלו למגבית 'אלף המגן', מגבית החירום להרחבת רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' שבנשיאות הגר"מ שטרנבוך: בסיעתא דשמיא נרשמה הצטרפות רבה של שותפים עם הגר"מ שטרנבוך בהחזקת רשת הכוללים, בתרומות שהגיעו מאוהבי התורה ותומכיה בארץ ובחוץ לארץ כאחד.

אך יותר מן המספרים, מדברות התוצאות בשטח. משאת הנפש שלמענה יצא מרן בקריאתו כבר הופכת למציאות: מאה אברכים חדשים כבר נקלטו בכוללים, ובימים אלו הם כבר יושבים והוגים בתורה מבוקר ועד ליל. מי שהיו אך לפני שבועות ספורים אברכים המחפשים מקום תורה ואין להם, מתיישבים בזמן אלול על ספסל הלימוד, בזכות אותם שותפים שנטלו על עצמם את עולו של המהלך.

זוהי בדיוק תשובת המשקל שאליה כיוון מרן. אל מול הגזירות המבקשות לצמצם את מספר עוסקי התורה, ענה עולם התורה בהרחבה: "הם אומרים פן ירבה", הגדיר הגר"מ שטרנבוך את המהלך, "ואנו אומרים כן ירבה".

ועם ההצלחה מגיעה גם הודעה על סיומו הקרב של המבצע. במטה המגבית מציינים כי מלאי המטבעות המיוחדים, שהוכנו עבור שותפי 'אלף המגן', הולך ואוזל, ונותרו בו 340 מטבעות אחרונים בלבד. אלה הם 340 המקומות האחרונים שנותרו למי שמבקש להימנות עם שותפיו של פוסק הדור ולזכות במטבע מידיו במסגרת הקמפיין ההיסטורי עליו הכריז הגר"מ שטרנבוך.

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המטבע אינו אות מזכרת בלבד. הגר"מ שטרנבוך הבטיח לכל שותף כי המטבע יהיה עליו למגן, לשמירה ולהגנה מכל צרה קשה, ולפרנסה ברווח. שותפי המבצע יזכו לברכתו האישית של מרן ולכל הברכות שהבטיח למצטרפי 'אלף המגן'.

הרקע ידוע: הגזירות הכלכליות שהוטלו על עולם התורה, ובראשן ביטול ההכרה בקבלות על פי סעיף 46, הביאו לצמצומם ולסגירתם של כוללים רבים, ואלפי אברכים נותרו ללא מקום תורה. על כך זעק הגר"מ שטרנבוך: "וכבר פנו אלינו הרבה אברכים שכל רצונם ללמוד תורה ואין להם מושיע ואיך אפשר לישון בלילה במצב כזה? הלא התורה מושפלת, והקב"ה צועק התעוררו התעוררו!!".

וכאן החידוש הגדול, שמעמיד את ההזדמנות באור חדש: השותפות אינה מחייבת סכום גדול בבת אחת. ניתן להצטרף לחבורת 'אלף המגן' בהוראת קבע של 84 ש"ח בלבד לחודש, למשך 36 חודשים, סכום קטן, שמזכה את נותנו בשותפות מלאה במהלך היסטורי, ובכל ברכותיו של הגר"מ שטרנבוך.

מי שליבו ער, זו שעתו. אלה הם הימים האחרונים, ואלה הם המטבעות האחרונים.

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