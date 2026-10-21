ישנם רגעים רוחניים נדירים שבהם השמיים פתוחים לרווחה, וכל מה שנותר הוא רק לבקש. רגע כזה עומד להתרחש לקראת יום הילולת רחל אמנו.

אל המקום שבו מבכה רחל על בניה, יעלו ויבואו המשגיח רבי בנימין פינקל, הגאון רבי נפתלי נוסבוים, והגאון רבי משה צדקה, לקרוע את שערי השמיים עבור תורמי 'ועד הרבנים' המחיים את עניי ארץ ישראל.

קבר רחל, המקום הקדוש הנושא עמו הבטחות רוחניות כבירות מפי גדולי הדורות. הגאון מווילנא העיד בצורה נחרצת כי קבר רחל הוא "עיקר מקום השראת השכינה בימינו". על כך הוסיף הרב מבריסק זיע"א הגדרה מצמררת, כשקבע כי קבר רחל הוא מקום התפילה היחיד המפורש בתורה עצמה כמקום המסוגל לקבלת תפילות ולבכייה שבוקעת רקיעים. כשאמא רחל עומדת ומבקשת רחמים על ילדיה, הקב"ה אינו משיב את פניה ריקם. שם, בנקודת המפגש המקודשת ביותר בין דמעותיה של האומה לבין רחמי שמיים, ייערך המעמד ההיסטורי שיעמוד לזכותכם.

זאת, מלבד התפילה הקבועה של שלוחי ועד הרבנים במקום הקדוש והמסוגל לתפילה. 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, ניצבים שלוחי הקופה במשמרות רצופות – ביום ובלילה, בגשם זלעפות ובחום יוקד, בימי מלחמה מאיימים ובימי רגיעה – קול התורה והתפילה אינו פוסק שם. הם מעתירים ברחמים על התורמים שמאפשרים את קיום מפעל החסד האדיר הזה, ודואגים ששמכם יוזכר לטובה בכל עת.

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בשיאו של המעמד המרטיט בקבר רחל, לראשונה בהיסטוריה, יחתמו שלושת גדולי הדור במו ידיהם על "שטר רחל אמנו", עם ברכתם והבטחתם האישית לכל מי שייקח חלק במגבית החסד של 'ועד הרבנים'.

"העתרנו לה' שתזכו לרוב נחת מכל יוצ"ח ואריכות ימים ושנים, לעשות שמחות בביתכם, ופרנסה בנקל ובשפע, ותינצלו אתם וכל ב"ב מכל הפגעים הצרות והמחלות", מבטיחים גדולי ישראל.

כאשר כוח הצדקה העצום שלכם חובר לתפילתם של שלושת מצוקי ארץ בקבר רחל אמנו, התוצאה מובטחת. אל תישארו מחוץ למעמד. העבירו כעת את שמותיכם לתפילה, היו שותפים במפעל החסד, ובזכות שילוב הכוחות הנדיר תזכו להתברך בהבטחה החותמת את השטר הקדוש: "לראות ישועה בנצרך לכם".

"בִּתְלָת הֲוֵי יְשׁוּעָה": שולחים עכשיו את השמות לתפילת גדולי ישראל >>>