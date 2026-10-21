הדפיקה הקלה על דלת השכנים לא הסגירה את גודל הטרגדיה המסתתרת מאחוריה. בפתח עמד ילד רך בן שמונה, פניו כבושות בקרקע, עיניו מושפלות מבושה, ובקול רועד שאל: "סליחה... יש לכם אולי חצי שקית לחם בהלוואה?". הילד הזה לא חיפש ממתקים או מותרות; הוא חיפש מעט אוכל כדי להשקיט את הבטן המקרקרת שלו ושל אחיו הקטנים. הילד הזה, שמבקש לחם מהשכנים, הוא ילד של רחל אמנו, והוא בוכה.

עד לפני שנה, המציאות של משפחת הילד הייתה שונה לחלוטין. היה להם אבא חזק ומתפקד, ר' יוסף, אב לשבע נפשות מירושלים, שדאג לפרנסתם בכבוד. אבל אז, בערב סוכות האחרון, הכה בהם אסון מחריד. ר' יוסף נפגע בתאונה קשה ואיבד את רגלו. לאחר שבועות ארוכים של אשפוז, ניתוחים ושיקום מייסר, הוא חזר לביתו כשהוא שבר כלי. הוא סובל מכאבי תופת, מתקשה להתנייד, וכמובן – אינו מסוגל לשוב לעבודתו ולפרנס את משפחתו.

מאז אותו יום שחור, הבית הולך ומתפרק לנגד עיניהם. הקריסה הכלכלית הייתה מהירה ואכזרית. אין כסף לשלם את שכר הדירה, והפחד מפני פינוי לרחוב מרחף באוויר. החשמל והמים מנותקים שוב ושוב בגלל חובות עתק, ומותירים את הילדים בחושך ובקור. אמא רואה את ילדיה נשברים ורעבים מול עיניה, והיא עומדת חסרת אונים, ללא כל יכולת להושיע.

הכאב הגדול ביותר בבית הוא לראות את הבת הבכורה, נערה צעירה בת חמש עשרה בלבד, שאינה מסוגלת עוד לשאת את המצוקה. מתוך ייאוש ואהבה למשפחתה, היא מנסה להציל את הבית בכוחות עצמה. היא מפסידה לימודים, עובדת בכל עבודה מזדמנת, דואגת לאחיה, ואינה ישנה בלילות מדאגה. הנערה הצעירה הזו נושאת על כתפיה משא של מבוגרים, ומצבה הנפשי והפיזי מעורר כעת דאגה עמוקה. המשפחה זועקת לעזרה דחופה, מתחננת לסיוע שיאפשר להם להשאיר קורת גג מעל ראשם ולהתחיל להשתקם מהריסות חייהם.

"בִּתְלָת הֲוֵי יְשׁוּעָה": שולחים עכשיו את השמות לתפילת גדולי ישראל >>>

זו אינה זעקתה של משפחה אחת בלבד. אלפי בנים ובנות של רחל אמנו – אלמנות, יתומים, חולים ומשפחות מרוסקות שאין להן אפילו את המינימום הדרוש לקיום בכבוד – נושאים אלינו כעת עיניים. רחל אמנו בוכה על ילדיה הכאובים והמיוסרים, ואנחנו יכולים וצריכים להיות אלו שמושיטים להם יד ומנגבים את דמעותיהם. זה הזמן לענות לה מעומק הלב: "כן, אמא! אנחנו כאן, ולא נשאיר את ילדייך לבד!".

ביום ההילולא, יעלו המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל, רבי נפתלי נוסבוים, וגדול ראשי הישיבותהגאון רבי משה צדקה להתפלל עבור התורמים, ולחתום של שטר ההבטחה: "העתרנו לה' שתזכו לרוב נחת מכל יוצ"ח ואריכות ימים ושנים, לעשות שמחות בביתכם, ופרנסה בנקל ובשפע, ותינצלו אתם וכל ב"ב מכל הפגעים הצרות והמחלות".

כאשר כוח הצדקה העצום שלכם חובר לתפילתם של שלושת מצוקי ארץ בקבר רחל אמנו, התוצאה מובטחת. אל תישארו מחוץ למעמד. העבירו כעת את שמותיכם לתפילה, היו שותפים במפעל החסד, ובזכות שילוב הכוחות הנדיר תזכו להתברך בהבטחה החותמת את השטר הקדוש: "לראות ישועה בנצרך לכם".

"בִּתְלָת הֲוֵי יְשׁוּעָה": שולחים עכשיו את השמות לתפילת גדולי ישראל >>>