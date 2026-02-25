כיכר השבת
"חלמתי לרצוח יהודים": הוידוי המטלטל של פעיל חמאס לשעבר בריאיון חריג ל'כיכר השבת' | צפו

בראיון מטלטל לתוכנית "אח'באר כיכר", חושף איהאב עומר, פעיל חמאס לשעבר, את מסלול ההקצנה שעבר מנערות בבית לחם ועד למעצר רגע לפני פיגוע דמים | על ה"קייטנה" בכלא הישראלי, שירי השטנה בחתונה והקשר העמוק למלחמת עמלק: "החמאס זה לא רק ארגון, זו תרבות שצריך לעקור מהשורש" (אח'באר כיכר, TV)

בפרק מיוחד ומרתק נוסף של התוכנית "אח'באר כיכר", בהגשת משה אריה וחיים שגב, נחשף סיפורו של איהאב עומר (41), תושב בית לחם לשעבר. עומר, שגדל על ברכי השנאה והטרור, מציג היום זווית נדירה ומפוכחת על המנגנון שמתדלק את הטרור הפלסטיני – ועל הדרך הארוכה שעבר עד שבחר בחיים.

"כבר בגיל 15 גייסו אותי," משחזר עומר בערגה מהולה בכאב. "חבר שכנע אותי שלחיים האלה אין שום ערך. הדרך היחידה לגן עדן, כך אמרו לנו, עוברת דרך רצח יהודים. חלום חיי היה להפוך לשהיד".

עומר לא רק חלם, הוא פעל. הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון של ישראל רגע לפני שהוציא לפועל פיגוע מטען רצחני. בזמן שהוא נשלח למאסר, מפקדו הישיר נשלח ל-14 מאסרי עולם לאחר שהצליח במשימתו האכזרית ורצח 14 יהודים.

אחת הנקודות המדהימות בעדותו של עומר נוגעת לתנאי המאסר בישראל באותן שנים, אותם הוא מכנה ללא היסוס: "גן עדן".

הכלא היה חממה להקצנה. "רשויות הכלא אפשרו לנו להכניס ספרים של הוגי הדעות הקיצוניים ביותר של 'האחים המוסלמים', כמו יוסוף אל-קרדאווי. במקום להשתקם, הפכנו את התאים לבית ספר גבוה לאידיאולוגיית חמאס".

השינוי אצלו החל דווקא דרך סדק של נאורות, במפגש עם מרצה מהאוניברסיטה העברית שחשף אותו לראשונה לחשיבה ביקורתית, מה שהוביל אותו בסופו של דבר לזנוח את דרך הטרור.

"יא מרגל": המחיר הכבד של בחירה בחיים

הבחירה של עומר לעזוב את חמאס הפכה אותו למטרה. לפני כשנתיים נאלץ להימלט מביתו בבית לחם בשל סכנה ממשית לחייו. בתוכנית נחשף הרקע התרבותי העמוק לרדיפה הזו: שירי חתונות פלסטיניים המהללים רצח של "מרגלים".

המילים הקשות: "יא מרגל, אתה מקולל, לכלכת לנו את הארץ... מי שבינינו מרגל – נפגע בו, נשבור אותו". עומר מסביר בכאב: "בחברה שבה גדלתי, מי שחושב אחרת או נתפס כמשתף פעולה עם ישראל, הוא מצורע שדינו מוות".

תעשיית השקרים: מחמאס ועד דאעש

במהלך התוכנית הובאו דוגמאות לשיטה הקבועה של ארגוני הטרור – שטיפת מוח מבוססת שקרים. הוצג מקרה של "השופר" של דאעש בסוריה, שהאשים בטלוויזיה את העלווים בפשעים, עד שסרטון ישן חשף כי מדובר בשקר מוחלט. עומר מזהיר: "ישראל נלחמת בתרבות שלמה של שקר. אם תחסלו את חמאס מבחינה צבאית – יבואו מאה אלף חמאסים אחרים, כי חמאס נמצא בתוך הלבבות, בחינוך ובמסגדים".

לסיום הפרק, קישר חיים שגב את המאבק הנוכחי למקורות. ברוח ימי חודש אדר ופרשיות השבוע (תצווה וזכור), הוא ציין כי המאבק מול חמאס הוא המשך ישיר למאבק ההיסטורי בעמלק ובהמן הפרסי.

"בפרשת תצווה אנו רואים את הכהן הגדול נושא את שמות בני ישראל על לבו," הסביר שגב. "זהו המסר שלנו – השמירה על האמונה בלב היא המגן הגדול ביותר. עמלק מנסה לקרר את האמונה ולזרוע ייאוש, אך כפי שלמדנו מהמן – סופם של שונאי ישראל למפלה. כשאנחנו זוכרים את הקב"ה ודבקים באמת, אנחנו מנצחים כל אויב".

האם לדעתכם ישראל צריכה לשנות את שיטת החינוך ביו"ש כדי למנוע את הפיגוע הבא? כתבו בתגובות.

6
למחוק להשמיד ולחסל את כל ראשי הטרור החמושים בעזה החיזבאללה בלבנון וכל ראשי השנאה באיראן כפי שלמדנו על עמלק והמן כל אויב שניצב נגד ישראל ומנסה להשמיד את עמו סופו מפלה מוחלטת וכל כוחו יתפורר
שלומי
5
כן חייבים החינוך ביו"ש צריך להקנות לא רק ידע אלא גם יראת שמיים והבנה של קדושת החיים כל חינוך שמלמד שנאה מגדל דור של טרוריסטים חינוך לערכים מגן על עם ישראל
יצחק
4
אלוף במיל׳, עציון מוסאי: אנו רואים בבירור תסמינים כי התקיפה תבוצע בזמן הקרוב. ייתכן מאוד שכבר מחר בלילה או לכל היותר ביום ראשון הקרוב או בסוף השבוע הבא, או אולי חודש הבא מקסימום עוד חצי שנה וייתכן אף שלעולם לא מה שבטוח הלילה זה הלילה
עציון

