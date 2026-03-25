הלילה הגדול ביותר בשנה - ליל הסדר, מגיע, וכדי שאתם תגיעו אליו מוכנים כמו שצריך, אתר "כיכר השבת" במשדר מיוחד - "בני מלכים", בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות גדולי הרבנים והזמרים, שיכינו אתכם עם כל ההלכות והסגולות.
במשדר משתתפים זה לצד זה:
- הפוסק הגאון רבי גדעון בן משה - שמביא פסיקה ברורה ונהירה, לצד פרקטיקה חשובה.
- המקובל הרב אורי חנניה אלנקווה - מסורת, קבלה וסגולות שמכניס אתכם אל הארות האריז"ל, סגולות הלילה, ומנהגים מרגשים.
- המרצה הרב אברהם קלנר – חינוך, נפש והעברת המסר, מרצה בכיר ב"נפש יהודי" ומכון "אחיה", מחבר הספרים "שיר השירים המבואר שמן המור", "קהלת המבואר", "נתיבות חוכמה", וספר על המסע לפולין "הדרך לשמיים". הרב קלנר מלמד איך הופכים את ליל הסדר מ"קריאת הגדה" לחוויה שכולם כולל הילדים - לא ישכחו.
- משה אריה - ניחוח יהדות עיראק, משיר "הא לחמא עניא" בערבית עיראקית מרגשת ומביא את המסורת העשירה של בבל ישר לשולחן הסדר.
- על הצד המוזיקלי: הזמר ארז יחיאל והקלידן אלחנן בדני
עיקרי הדברים מהמשדר - ההלכה למעשה
הרב גדעון בן משה - ההלכות שחייבים לדעת
ערב פסח - לפני שמתחילים
בדיקת חמץ נערכת בליל י"ד בניסן עם נר, תוך בדיקה בכל חורי הבית וסדקיו. טעות נפוצה: להסתמך על כך ש"אמא ניקתה" - אך הבדיקה חייבת להיעשות בפועל ולא רק לסמן וי. לעבור איתה מקום מקום ולבדוק שהיא ניקתה שם בכל מגרה בבית.
עניין העשרה פתיתים שנהגו להניח בבית לפני הבדיקה - חשוב לדעת: המצווה היא לחפש את החמץ, לא למצוא את הפתיתים. הבדיקה היא העיקר.
חמץ שנמכר לגוי חייב להישאר בארון סגור לאורך כל ימי הפסח. אסור לפתוח את הארון ואסור לגעת בחמץ הנמכר עד מוצאי פסח.
ביום ערב פסח – קוראים את אגרת רבי שמשון מאוסטרופולי, שיש בה זכות גדולה, קוראים סדר קורבן פסח, ומבערים את החמץ בשריפת חמץ בבוקר.
לפני כל דבר אחר – "קמחא דפסחא": לפני שיושבים לסדר, חובה לדאוג שכל נזקק יוכל לחגוג כראוי. "כל דכפין ייתי וייכול" – לא ביטוי ריק, אלא קריאה אמיתית שאנחנו נענים לה מראש.
שיעור הכוס – הטעות הנפוצה ביותר
לא צריך כוסות ענק. שיעור רביעית הלוג הוא 86 סמ"ק בלבד, וכוס של 100 סמ"ק היא האידיאלית - גדולה בדיוק כדי שתיחשב "מלאה", קטנה מספיק כדי לשתות ממנה ברצף בהסיבה בלי לשפוך. מי שמוזג יין לכוסות גדולות של 200–250 סמ"ק עלול להיכנס לבעיות הלכתיות ולהגיע לאמצע הסדר עייף מדי.
לפני כל כוס – שפיכה והדחה במים. פרקטית: מומלץ להכין קערת מים ולהדיח את הכוס לפני כל אחת מארבע הכוסות.
עניין מזיגת מים ליין: מי שמחמיר על פי הקבלה אל ישפוך מהכוס (שיגרום לבלגן על השולחן), אלא יטפטף שלוש טיפות בעזרת כפית לתוך הכוס.
הכוס מועברת לבעל הסדר בחמש אצבעות ומתקבלת בשתי ידיים - כדרך בני חורין.
שיעור הכזית – לא מה שחשבתם
רבים מגיעים לאמצע הסדר עם בטן תפוחה כי לקחו כמויות מצה גדולות מדי. הרב גדעון מבהיר: במצות יד יבשות, 18 עד 20 גרם (בערך כגודל כף יד) הוא שיעור כזית לכתחילה לחומרה. אין שום טעם הלכתי להחמיר ב-30 גרם – ועדיף להגיע לאפיקומן רעבים ולא שבעים.
מצות מכונה – לא בליל הסדר!
מצות מכונה כשרות לאכול בכל ימי הפסח, אך אינן מועילות לצאת ידי חובה בכזיתות של המצווה בליל הסדר. עבור ארבעת הכזיתות חובה להשתמש במצות עבודת יד "לשמה", ולדאוג שיהיו מהן לכל אחד מהמסובים הגדולים - לא רק לקערה. גם נשים חייבות במצוות אלו ויש לדאוג למצות עבודת יד עבורן.
מצות רכות – המסורת הקדומה
מצות רכות הן למעשה המצות המקוריות מימות הגמרא. לפני כ-600 שנה, בחלק ממדינות אשכנז איבדו את אומנות האיזון בין קמח למים ובין חום התנור, ועברו למצות הדקות-הקשות. הספרדים שמרו על המסורת הקדומה. שתי השיטות כשרות לגמרי.
ההסבה הנכונה
הסבה אמיתית היא הטיית הגוף 45 מעלות לצד שמאל, כשהוא נשען על משענת מוצקה (כיסא/כרית). מי ששתה בלי הסיבה - לפי מרן השולחן ערוך, חוזר ושותה. הרמ"א מיקל בדיעבד, אך לספרדים אין היתר זה.
עצה מעשית: לסובב את המשענת של הכיסא לצד שמאל ולהישען עליה בזווית. כיסאות עם ידיות נוחים הרבה יותר לכך.
הכנת הקערה - לפני כניסת החג
"חבל על כל רגע בליל הסדר" – את הקערה מסדרים לפני כניסת החג. לפי האריז"ל: שלוש מצות עבודת יד בראש הקערה (כנגד כהן, לוי, ישראל; כתר, חכמה, בינה; אברהם, יצחק, יעקב), זרוע צלויה בצד ימין – זכר לקורבן פסח, ביצה בצד שמאל – זכר לקורבן חגיגה ולאבלות על החורבן, מרור, כרפס, חרוסת וחזרת.
בדיקת חסה – טעות שיכולה לעלות ביוקר
חסה רגילה מהשוק נגועה לרוב בתולעים. יש להשתמש רק בגידולים מפוקחים ומאושרים. לשטוף היטב במים עם סבון – לא חומץ ולא לימון, אלה דווקא גורמים לחרקים להיצמד חזק יותר.
אזהרה נוספת: לבדוק שיש חותמת כשרות המאשרת גידול מיוחד.
חסה מגידולי מים – בעייתית הלכתית. הרב עובדיה יוסף סובר שברכתה "שהכול" בלבד ולא "בורא פרי האדמה", ולכן לכתחילה אין להשתמש בה לצאת ידי חובת מרור.
שיעור המרור
כזית חסה הוא עלה במשקל של כ-20 גרם. אין להלעיט את המסובים בכמויות גדולות. עלה בגודל סביר יוצאים בו ידי חובה הן באכילת מרור והן בכורך.
אכילת האפיקומן
חובה לסיים את אכילת האפיקומן לפני חצות הלילה. אחריו - אסור לאכול. לכן חשוב מאוד לנהל את זמן הסדר ולא לאפשר שיחות ארוכות שיאחרו את ההגדה.
הרב אורי חנניה אלנקוה - עומק הלילה וסגולותיו
לילה של 50 שערי בינה
האריז"ל מלמד שבכל לילה שמגיע חג, מתעוררת אותה הארה שהייתה בגאולה הראשונה. בליל הסדר, אור עצום של חמישים שערי בינה נפתח לכל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא. ישראל שהיו שקועים בנ' שערי טומאה במצרים זכו בליל אחד לקפוץ אל האור הגדול ביותר.
תפילת ערבית של ליל הסדר
על פי המקובלים, תפילת ערבית של ליל פסח היא הגבוהה ביותר בכל השנה. המלכות מתעלה בעילוי גדול מאוד. מי שנמצא בבית הכנסת ושומע את החזן פותח ב"רוממות אל בגרונם" - מרגיש את זה בכל גופו. כולם לבושים בגדים חגיגיים, "ברוב עם הדרת מלך", ויוצאים משם עם לב מלא להתחיל את הסדר.
לילה המשומר - אך לא מן הניסיונות
הלילה הזה משומר מן המזיקים הרוחניים. אך הרב אלנקוה מדגיש: הוא אינו משומר מן הניסיונות. ילד שלא מצא את כיסאו מוכן, גביע שנשפך, מקום ישיבה שלא סודר - כל אלה ניסיונות קטנים שיכולים לקלקל את האווירה.
"פסח" = פה סח
יוסי עבדו הוסיף שכל המטרה בפסח היא שהפה יהיה עסוק. פה-סח: הפה שלנו סח – מדבר, שר ומספר. או שהוא עסוק בשבח יציאת מצרים, או שהוא עסוק באכילת הכזיתות, שתיית הכוסות. 64 מצוות בליל הסדר - ולכן כל כך חשוב שהסדר יתנהל כהלכתו.
מנהג סיבוב הקערה (מרוקו, תוניס, ג'רבה)
לפני "הא לחמא עניא", האב מסבב את הקערה על ראשי כל בני הבית ושר "בבהילו יצאנו ממצרים, הא לחמא עניא, בני חורין". בו בזמן האם מביאה אגרטל שושנים - כנגד "כשושנה בין החוחים", סמל לשכינה הקדושה. שושנה בגימטריה: אסתר. כנסת ישראל היא השושנה שנשמרת על ידי י"ג עלים. מי שעושה זאת בפעם הראשונה - יבין מיד למה ילדים ונכדים מחכים למנהג הזה כל שנה.
לחם האמונה ולחם הרפואה
הזוהר הקדוש מכנה את המצה בשני שמות: "נהמא דמהימנותא" – לחם האמונה, ו"נהמא דאסוותא" – לחם הרפואה. כל הסדר הוא הכנה למתן תורה, דרך חיזוק האמונה. "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה" – היציאה לצורך ההגעה.
"מה נשתנה" – פשר המקפצה הרוחנית
ישראל היו שקועים בנ' שערי טומאה במצרים. הקב"ה לא המתין לתהליך הדרגתי - הוא "קפץ" את המוחין בבת אחת כדי שלא תהיה אחיזה לסטרא אחרא. לכן הכל בלילה הזה מהיר וחפוז: המצה שלא מחמיצה 18 דקות, "בבהילו יצאנו" – ה"מה" כולו השתנה בן רגע.
הרב אברהם קלנר – איך מעבירים את הלילה לבני הבית
בעל הסדר כמפקד
עורך הסדר נושא אחריות כבדה. הוא זה שמנהל את הזמן, מזרז ומוביל. אי אפשר ללבוש קיטל, לשבת בראש השולחן ולהרגיש מלך בלי לדאוג שהסדר יתנהל כשורה ושהילדים יישארו ערים עד האפיקומן. מיד כשחוזרים מבית הכנסת – לכוון כל אחד למקומו, לוודא שהכל מוכן, ולהתחיל.
חמץ = גאווה, מצה = ענווה
ההבדל בין חמץ למצה הוא אות אחת קטנה – ח' וה'. פסח הוא חג האמונה: "אתה בחרתנו מכל העמים" – הבחירה, חג הפסח. אי אפשר לקבל אמונה אמיתית עם "אני" נפוח. שבוע שלם בשנה אנחנו מבערים את הגאווה, בדיוק כפי שישראל הגיעו לדרגה הכי נמוכה במצרים ומשם התחילו לצמוח. לכן אין חמץ בבית המקדש: "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'".
חג של כל החושים – לכל סוג ילד
רוב האנשים לומדים בעיקר בחזותי, חלקם שמיעתיים, וכ-5% הם קינסטטיים – לומדים דרך תנועה ומגע. ליל הסדר הוא "מאני טיים" שמדבר לכולם: רואים את הקערה, שומעים את הסיפור, נוגעים במצה ובמרור, מריחים את החרוסת. "למען תספר באוזני בנך ובן בנך" – הגדה שנכתבה לכל סוגי המוחות.
מתנות קטנות = פתיחת לב
מומלץ להגיע לליל הסדר עם שקית מתנות – ספר לאבא, משהו מיוחד לאמא, שקית הפתעות לילדים. זה פותח את הערב בשמחה ויוצר אווירה חיובית. כשהילד מקבל מתנה בפתח הסדר – הוא כבר שלכם.
ארבעת הבנים – לדאוג לכולם
"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה". בעל הסדר חייב לדאוג לשני הצדדים: גם הסבר שכלי-הלכתי מדויק לאלה שזקוקים לו, וגם חום, רגש ואנרגיה לאלה שהלב שלהם הוא הכלי הראשי. מי שלא רגיל להביע רגש – שיתאמן על כך לפני החג.
משה אריה – יהדות עיראק מביאה את המסורת
"הא לחמא עניא" כפי שאמרו אבות אבותינו בבבל.
חרוסת לפי מסורת האר"י: מגוון פירות שעם ישראל נמשל אליהם במקרא – תפוח, רימון, שקדים – טוחנים יחד תוך שירת שיר השירים, מוסיפים יין, לימון וזנגביל לתחושת הטיט. הסיבים של הזנגביל מדמים את קש הלבנים – כלשון הגמרא במסכת פסחים. וחרוסת ע"פ יהדות עירק תמרים סילן ואגוזים. שימו לב שלא אוכלים הרבה חרוסת אלא מנערים קצת.
הצד המוזיקלי
כל הצד המוזיקלי דאגו הזמר ארז יחיאל והקלידן אלחנן בדני להכניס את הצופים לאווירת החג. השידור הסתיים בביצוע מרגש של "נשמת כל חי" - אחד הפיוטים המרכזיים של ליל הסדר.
7 דברים שחייבים לזכור לפני שיושבים ליד הקערה
- מצות עבודת יד בלבד לכל המסובים הגדולים – גברים ונשים כאחד – לכל ארבעת הכזיתות.
- הסבה אמיתית: 45 מעלות לשמאל, עם משענת. לא ידיים על הכרית ולא הטיה לאחור.
- לפני חצות: לסיים את אכילת האפיקומן. לנהל זמן ולא להגיע אליו שבעים.
- חסה מפוקחת בלבד: לבדוק חותמת כשרות מאושרת, לשטוף עם מים וסבון בלבד.
- ארון החמץ הנמכר: סגור לאורך כל הפסח ולא נוגעים בו עד מוצאי יום טוב.
- קמחא דפסחא: לדאוג לעניים ולנזקקים לפני שיושבים לשולחן.
- בעל הסדר הוא המפקד: לנהל, לזרז, להשאיר את הילדים ערים ומעורבים – ולזכור שבשולחן שלכם יש כנגד ארבעה בנים.
