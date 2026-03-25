הלילה הגדול ביותר בשנה - ליל הסדר, מגיע, וכדי שאתם תגיעו אליו מוכנים כמו שצריך, אתר "כיכר השבת" במשדר מיוחד - "בני מלכים", בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות גדולי הרבנים והזמרים, שיכינו אתכם עם כל ההלכות והסגולות.

במשדר משתתפים זה לצד זה:

הפוסק הגאון רבי גדעון בן משה - שמביא פסיקה ברורה ונהירה, לצד פרקטיקה חשובה.

המקובל הרב אורי חנניה אלנקווה - מסורת, קבלה וסגולות שמכניס אתכם אל הארות האריז"ל, סגולות הלילה, ומנהגים מרגשים.

המרצה הרב אברהם קלנר – חינוך, נפש והעברת המסר, מרצה בכיר ב"נפש יהודי" ומכון "אחיה", מחבר הספרים "שיר השירים המבואר שמן המור", "קהלת המבואר", "נתיבות חוכמה", וספר על המסע לפולין "הדרך לשמיים". הרב קלנר מלמד איך הופכים את ליל הסדר מ"קריאת הגדה" לחוויה שכולם כולל הילדים - לא ישכחו.

משה אריה - ניחוח יהדות עיראק, משיר "הא לחמא עניא" בערבית עיראקית מרגשת ומביא את המסורת העשירה של בבל ישר לשולחן הסדר.

על הצד המוזיקלי: הזמר ארז יחיאל והקלידן אלחנן בדני

עיקרי הדברים מהמשדר - ההלכה למעשה

האזהרה לאלו ששהו במקלט הציבורי בשכונה החרדית בימים האחרונים מישאל לוי | 21:00

הרב גדעון בן משה - ההלכות שחייבים לדעת

ערב פסח - לפני שמתחילים

בדיקת חמץ נערכת בליל י"ד בניסן עם נר, תוך בדיקה בכל חורי הבית וסדקיו. טעות נפוצה: להסתמך על כך ש"אמא ניקתה" - אך הבדיקה חייבת להיעשות בפועל ולא רק לסמן וי. לעבור איתה מקום מקום ולבדוק שהיא ניקתה שם בכל מגרה בבית.

עניין העשרה פתיתים שנהגו להניח בבית לפני הבדיקה - חשוב לדעת: המצווה היא לחפש את החמץ, לא למצוא את הפתיתים. הבדיקה היא העיקר.

חמץ שנמכר לגוי חייב להישאר בארון סגור לאורך כל ימי הפסח. אסור לפתוח את הארון ואסור לגעת בחמץ הנמכר עד מוצאי פסח.

ביום ערב פסח – קוראים את אגרת רבי שמשון מאוסטרופולי, שיש בה זכות גדולה, קוראים סדר קורבן פסח, ומבערים את החמץ בשריפת חמץ בבוקר.

לפני כל דבר אחר – "קמחא דפסחא": לפני שיושבים לסדר, חובה לדאוג שכל נזקק יוכל לחגוג כראוי. "כל דכפין ייתי וייכול" – לא ביטוי ריק, אלא קריאה אמיתית שאנחנו נענים לה מראש.

שיעור הכוס – הטעות הנפוצה ביותר

לא צריך כוסות ענק. שיעור רביעית הלוג הוא 86 סמ"ק בלבד, וכוס של 100 סמ"ק היא האידיאלית - גדולה בדיוק כדי שתיחשב "מלאה", קטנה מספיק כדי לשתות ממנה ברצף בהסיבה בלי לשפוך. מי שמוזג יין לכוסות גדולות של 200–250 סמ"ק עלול להיכנס לבעיות הלכתיות ולהגיע לאמצע הסדר עייף מדי.

לפני כל כוס – שפיכה והדחה במים. פרקטית: מומלץ להכין קערת מים ולהדיח את הכוס לפני כל אחת מארבע הכוסות.

עניין מזיגת מים ליין: מי שמחמיר על פי הקבלה אל ישפוך מהכוס (שיגרום לבלגן על השולחן), אלא יטפטף שלוש טיפות בעזרת כפית לתוך הכוס.

הכוס מועברת לבעל הסדר בחמש אצבעות ומתקבלת בשתי ידיים - כדרך בני חורין.

שיעור הכזית – לא מה שחשבתם

רבים מגיעים לאמצע הסדר עם בטן תפוחה כי לקחו כמויות מצה גדולות מדי. הרב גדעון מבהיר: במצות יד יבשות, 18 עד 20 גרם (בערך כגודל כף יד) הוא שיעור כזית לכתחילה לחומרה. אין שום טעם הלכתי להחמיר ב-30 גרם – ועדיף להגיע לאפיקומן רעבים ולא שבעים.

מצות מכונה – לא בליל הסדר!

מצות מכונה כשרות לאכול בכל ימי הפסח, אך אינן מועילות לצאת ידי חובה בכזיתות של המצווה בליל הסדר. עבור ארבעת הכזיתות חובה להשתמש במצות עבודת יד "לשמה", ולדאוג שיהיו מהן לכל אחד מהמסובים הגדולים - לא רק לקערה. גם נשים חייבות במצוות אלו ויש לדאוג למצות עבודת יד עבורן.