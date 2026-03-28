בלב ההכנות הקדחתניות לחג הפסח ובצל המתיחות הביטחונית הרב-זירתית, עלה באתר "כיכר השבת" הפרק השמיני של תוכנית החדשות בערבית "אח'באר כיכר". הפעם, המגישים משה אריה וחיים שגב הצליחו לייצר חיבור יוצא דופן בין עולמות: מסורת הפיוט המפוארת של יהדות סוריה מול ניתוח פוליטי נוקב ומפתיע מצדו של פעיל פלסטיני שלא חושש לומר את האמת שלו.

"איראן היא זרע הטרור"

מוקד הפרק היה הריאיון עם הפעיל הפוליטי בהאא אל-שוואמרה, שיצא במונולוג חסר תקדים נגד הנהגת חמאס והמעורבות האיראנית באזור. אל-שוואמרה הציג קול שונה בתכלית מזה שנשמע בדרך כלל ברחוב הפלסטיני, כשהוא מאשים את איראן בשימוש בתושבי עזה ככלי משחק.

"הפלסטינים פוגעים קודם כל בעצמם", טען אל-שוואמרה בנחרצות. "הם (ההנהגה) שוטפים להם את המוח, אומרים להם שהיהודים מנסים להשתלט על אל-אקצא, אבל האמת היא שאל-אקצא הוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל. איראן היא זרע הטרור – היא זו שהחריבה את סוריה, את לבנון ועכשיו את עזה".

בהמשך דבריו, הפתיע אל-שוואמרה כשקישר בין המציאות המדינית למקורות הדתיים: "בקוראן נכתב שעם ישראל יהיה חזק ובעל עליונות. הסכסוך הזה הוא לא באמת בין יהודים למוסלמים; אלוהים כבר פתר את הנושא הזה מלמעלה".

פיוטי חלב על לחן של פריד אל-אטרש

לצד העיסוק באקטואליה הבוערת, האולפן נצבע בצבעים רוחניים לקראת ליל הסדר. האורח, אמן העוד והפייטן דניאל בן עמי, ביצע פיוטים עתיקים מבית המדרש של יהדות חלב, ביניהם הפיוט "יחיד נורה" של רבי רפאל ענתבי זצ"ל.

אחד מרגעי השיא בתוכנית נרשם כאשר בן עמי ביצע יצירה המבוססת על לחן של ענק המוזיקה הערבית, פריד אל-אטרש, אליה הותאמו מילים המתארות את נס קריעת ים סוף וטביעת המצרים. המגישים ציינו כי הביצוע המרגש מצליח לגשר על הפערים ולהביא את בשורת החג גם לדוברי הערבית.

קול של שפיות בתוך הלהבות

התוכנית נחתמה במסר של תקווה וביטחון. המגיש חיים שגב סיכם את המפגש המרתק: "בימים שבהם המזרח התיכון כולו בוער, לשמוע מונולוג כזה מאדם כמו בהאא אל-שוואמרה זה קול של שפיות ויושר שחייב להדהד הלאה. המסר שלו ברור כשמש – האמת חזקה מכל תעמולה.