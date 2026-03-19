כיכר השבת
תקיפה אלימה לעיני המצלמות

המוסלמים מאוכזבים בגלל איראן: "אין אווירה של חג, ירושלים עצובה"

בימים כתיקונם רחבת שער שכם גדושה ברבבות, אך השנה המלחמה שינתה את פני הבירה. כתבי 'כיכר השבת' משה אריה וחיים שגב יצאו לתעד את הלילה הקדוש ביותר למוסלמים וחזרו עם תיעוד של עיר "עצובה", ראיונות טעונים ורגע אחד של אלימות קשה שהתפרצה מול המצלמות • צפו

צוות 'כיכר' בשער שכם
ירושלים של "ליל הגורל" (לילת אל-קאדר) השנה היא עיר של ניגודים חריפים. הלילה הזה, הנחשב לקדוש ביותר באסלאם ובו על פי המסורת ירד הקוראן, מתאפיין בדרך כלל בהמונים גדולים כל כך עד שהמעבר בסימטאות הופך לבלתי אפשרי. אלא שהשנה, תחת צל המלחמה, המראות בשער שכם היו שונים בתכלית.

"ירושלים עצובה, אין אווירה בכלל"

צוות 'כיכר השבת', משה אריה וחיים שגב, הגיע למקום כדי לתעד את האווירה ולדבר עם המקומיים על התחושות בצל סגירת שערי מסגד אל-אקצא על ידי המשטרה. אבו מוחמד, אחד המשתתפים, הסביר לצוות את חשיבות הלילה: "זה הלילה הכי קדוש בשנה. המלאכים יורדים ואללה פותח את השמיים לתפילות של כולם לחולה, לאסיר ולמי שפרנסתו נעצרה.

אך למרות האמונה ש"השמיים פתוחים", התחושה ברחוב הייתה של מחנק. "השנה התנאים שונים בגלל המלחמה", סיפרו המקומיים. "לצערנו ירושלים עצובה והאנשים עצובים. אין אווירה בכלל, אפילו קישוטים אין. רמדאן בלי אל-אקצא לא שווה". לדבריהם, המחסומים הרבים והבדיקות הביטחוניות מנעו מרבים להגיע, והתפילה ביחיד אינה דומה בחשיבותה לתפילה בציבור, שהיא האהובה ביותר על אללה, לדבריו.

התקיפה האלימה מול המצלמות

בשיאו של הסיקור, בעוד הכתבים מנסים להביא את הקולות והתחושות מהשטח, האווירה המתוחה התלקחה ברגע. במהלך הראיון, החל אספסוף ערבי להתגודד סביב הצוות תקפו אותם באלימות קשה. האירוע הקשה התרחש לעיני כוחות המשטרה.

המתיחות בשטח מתודלקת גם מהמישור הפוליטי. לפי הדיווחים, חברי הכנסת אחמד טיבי ומנסור עבאס פנו בדרישה לפתוח את המסגד לפחות עבור התושבים הגרים בסמוך לו. מנגד, ההסבר הביטחוני שניתן למגבלות הוא המלחמה והחשש מירי טילים, שאינם מבחינים בין המקומות הקדושים לדתות השונות, כולל רחבת הכותל המערבי הסמוכה.

