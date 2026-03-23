מנהיג מפלגת הליגיון הסורי, מאלכ אבו אלח׳יר, בריאיון בלעדי ומטלטל לתוכנית "אח'באר כיכר" עם משה אריה וחיים שגב: איך ניצלו אלפי דרוזים מטבח דאעשי בזכות התערבות חיל האוויר, מדוע הונפו דגלי ישראל בסווידא, ומה הקשר המדהים בין יציאת מצרים למלחמה בטרור האסלאמי הקיצוני? "אנחנו ואתם באותה חזית", טוען הבכיר.

בזמן שבישראל מתכוננים לליל הסדר, מעבר לגבול הצפוני מתחוללת דרמה היסטורית שנראית כאילו נלקחה מדפי התנ"ך. בפרק מיוחד של תוכנית החדשות בערבית "אח'באר כיכר", אירחו העיתונאים משה אריה וחיים שגב את מאלכ אבו אלח׳יר, ראש מפלגת הליוואא (הליגיון הסורי), לשיחה שחושפת את מאחורי הקלעים של הלחימה העקובת מדם בדרום סוריה.

"דיבור דאעשי של שחיטה ושבי"

אבו אלח׳יר מתאר בשידור תמונה מצמררת של ימי נפילת משטר אסד. לדבריו, כוחותיו של אל-ג'ולאני ושלוחות של דאעש וג'יהאד אסלאמי הסתערו על העיר הדרוזית סווידא במטרה לבצע טבח המוני. "הם נכנסו לבתים, הרגו ילדים ונשים, שדדו ובזזו", הוא מספר בכאב. "הם התפארו בסרטונים שהם באים להרוג את ה'כופרים' ולקחת את הנשים בשבי. זה היה דיבור דאעשי לכל דבר".

הנס והעזרה מישראל

אחת הנקודות המרתקות בריאיון היא האישור הרשמי של מנהיג המפלגה הסורית לתפקיד הקריטי של ישראל בהצלת העדה. אבו אלח׳יר מאשר כי ההתערבות האווירית של ישראל והשמדת הנשק הכבד של כוחות הטרור היו אלו שהטו את מאזן הכוחות: "התפקיד של ישראל היה חשוב מאוד. ג'ולאני תקף אותנו כמו צבא שנלחם באויבים, וההתערבות הזו אפשרה לצעירים הדרוזים, שנלחמו כמו אריות בית-בית, להדוף את הפולשים".

"רוצים להצטרף לישראל"

בתגובה לשאלה על התיעודים המפתיעים של דרוזים בסוריה המניפים את דגל המדינה, מסביר אבו אלח׳יר כי מדובר בשינוי אסטרטגי עמוק. "היום אנחנו והעם בישראל באותה חזית מול אויב אחד - הקיצוניות. בין אם זו איראן וחזבאללה ובין אם אלו האחים המוסלמים וג'ולאני. כולם מאמינים בביטול האחר, ואנחנו מאמינים בחירות".

מסר של חירות לערב פסח

לקראת סיום הריאיון, הפתיע המנהיג הסורי בברכה מרגשת לעם ישראל לרגל חג הפסח: "כל שנה תהיו בטוב. אנחנו נלחמים יחד כדי לחסל את הקיצונים ולבנות מזרח תיכון חדש שבו נוכל לעבור מצד לצד במכוניות".

מגיש התוכנית, חיים שגב, סיכם את הריאיון בחיבור לימים אלו: "חג הפסח מלמד אותנו שהחירות אינה ניתנת בחינם. כמו שעם ישראל דחה את עבדות פרעה, כך הלב החופשי מנצח את החושך של איראן ודאעש. כל שנה והחירות בטוב.