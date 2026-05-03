האם ישראל רוכשת קרקעות בסוריה? בלבנון מדווחים כי אנשי עסקים יהודים המחזיקים באזרחויות זרות, בהן קנדית, אוסטרלית ובריטית, רוכשים בשבועות האחרונים שטחי ענק באזור אגן הירמוך שבדרום סוריה.

על פי הדיווח באל אח'באר הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, מדובר בכ-200 אלף דונם של קרקעות חקלאיות שנרכשו בסכומים גבוהים במיוחד דרך חוזים רשמיים.

לפי הדיווח, איש עסקים אוסטרלי רכש בסיסי צבא סוריים לשעבר באזור ריף דרעא, ששימשו בעבר את חטיבה 61 ואת הדיוויזיה החמישית. במקביל, תושבים מקומיים דיווחו על ביקורים של משלחות זרות באתרים ארכיאולוגיים ותילים עתיקים, בטענה של חיפוש אחר קשר היסטורי וקברים יהודיים עתיקים השייכים לאבותיהם.

בקרב האוכלוסייה המקומית והדרגים המדיניים בסוריה גובר החשש כי מדובר בתוכנית אסטרטגית מורכבת להרחבת ההשפעה הישראלית מעבר לקו הגבול ברמת הגולן. השם שעולה שוב ושוב בהקשר זה הוא ארגון המכונה "חלוצי הבשן", שלטענת המקורות פועל כזרוע ביצועית עבור סוכנויות יהודיות.

חכם יהודי איראני נשבע אמונים למנהיג העליון החדש בטהראן יוסי נכטיגל | 30.04.26

יצוין כי כרגע אין הוכחה שישראל כמדינה עומדת מאחורי הרכישות. גם החוק הסורי מקשה מאוד על בעלות זרה ישירה בקרקע, בוודאי בהיקפים כאלה