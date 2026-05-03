200 אלף דונם

התעלומה בדרום סוריה: האם ישראל רוכשת קרקעות במדינה הערבית השכנה?

מקורות מקומיים בסוריה טוענים כי בחודשים האחרונים מתבצעות רכישות נרחבות של אדמות חקלאיות באזור אגן הירמוך, בדרום המדינה, על ידי גורמים בעלי אזרחויות זרות - קנדית, אוסטרלית ובריטית - שלטענת המקורות קשורים לגופים יהודיים | לפי הדיווח, מדובר בשטחים שמגיעים עד כ-200 אלף דונם (העולם הערבי)

חטיבת ההרים בסוריה ובלבנון (צילום: דובר צה"ל)

האם ישראל רוכשת קרקעות ב? בלבנון מדווחים כי אנשי עסקים יהודים המחזיקים באזרחויות זרות, בהן קנדית, אוסטרלית ובריטית, רוכשים בשבועות האחרונים שטחי ענק באזור אגן הירמוך שבדרום סוריה.

על פי הדיווח באל אח'באר הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, מדובר בכ-200 אלף דונם של קרקעות חקלאיות שנרכשו בסכומים גבוהים במיוחד דרך חוזים רשמיים.

לפי הדיווח, איש עסקים אוסטרלי רכש בסיסי צבא סוריים לשעבר באזור ריף דרעא, ששימשו בעבר את חטיבה 61 ואת הדיוויזיה החמישית. במקביל, תושבים מקומיים דיווחו על ביקורים של משלחות זרות באתרים ארכיאולוגיים ותילים עתיקים, בטענה של חיפוש אחר קשר היסטורי וקברים יהודיים עתיקים השייכים לאבותיהם.

בקרב האוכלוסייה המקומית והדרגים המדיניים בסוריה גובר החשש כי מדובר בתוכנית אסטרטגית מורכבת להרחבת ההשפעה הישראלית מעבר לקו הגבול ברמת הגולן. השם שעולה שוב ושוב בהקשר זה הוא ארגון המכונה "חלוצי הבשן", שלטענת המקורות פועל כזרוע ביצועית עבור סוכנויות יהודיות.

יצוין כי כרגע אין הוכחה שישראל כמדינה עומדת מאחורי הרכישות. גם החוק הסורי מקשה מאוד על בעלות זרה ישירה בקרקע, בוודאי בהיקפים כאלה

סוריההתנחלויותקרקעות

