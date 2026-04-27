יום הדין של משטר אסד: בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק

ביום ראשון האחרון נרשם רגע היסטורי בדמשק, כאשר נפתח המשפט הפומבי הראשון של בכיר לשעבר במנגנוני הדיכוי של בשאר אסד. עאטף נג'יב, תת-אלוף לשעבר בצבא הסורי, מי שעמד בראש ענף הביטחון הפוליטי במחוז דרעא וקרוב משפחתו של הנשיא המודח, הופיע בבית המשפט כשהוא עומד בפני אישומים חמורים של "פשעים נגד העם הסורי".

ההפתעה הגדולה בתיק היא סגירת המעגל המצמררת: נג'יב הוא האיש שבשנת 2011 הורה על מעצרם ועינויים של נערים שריססו גרפיטי נגד הממשלה על קיר בית ספר בדרעא – אירוע שהפך לנפץ המחאה ההמונית ואת מלחמת האזרחים בת 14 השנים. כעת, האיש שהיה סמל הדיכוי האלים ביותר, עומד פנים אל פנים מול קורבנותיו.

בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק | צילום: צילום: רשתות ערביות