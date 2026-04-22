דרמה בגבול: עשרות ישראלים פרצו לסוריה - צה"ל החזיר אותם בכוח

אירוע דרמטי התרחש היום (רביעי) בגבול סוריה, כאשר כ-40 אזרחים ישראלים פרצו את הגבול במג'דל שמס ונכנסו מאות מטרים לתוך שטח סוריה. כוחות צה"ל שהיו במקום החזירו את כולם לשטח ישראל והעבירו אותם לחקירת משטרה.

על פי הדיווחים עד כה, הישראלים הגיעו באוטובוס למג'דל שמס בגבול סוריה, שם קיים פתח כניסה מוכר דרך הגבול שנפרץ פעמים רבות בעבר על ידי אזרחים ישראלים. אמנם במקום היה כוח צה"ל שגם היה עד לפריצה, אך הכוח לא הצליח לבלום את כניסת הישראלים לשטח סוריה.

למרות מידע מקדים - הפריצה לא נמנעה

יצוין כי לצה"ל היה מידע מקדים על כך שאותם ישראלים צפויים להגיע למקום. למרות ההיערכות והנוכחות של כוחות בשטח, פריצת הגבול לא נמנעה. הישראלים הצליחו לחדור מאות מטרים לתוך שטח סוריה.

מרבית הפעילים נעצרו בתוך זמן קצר והוחזרו לשטח ישראל. עם זאת, כמה נערים נוספים הצליחו להתחמק מכוחות צה"ל ולהתבצר על גג מבנה בפאתי הכפר חדר במשך יותר משעה, עד שבסופו של דבר גם הם נתפסו.

דובר צה"ל: "אירוע חמור המסכן חיים"

דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, כ-40 אזרחים ישראלים התקהלו בסמוך לגדר הגבול עם סוריה. לאחר מספר דקות, חצו את הגדר והתרחקו מאות מטרים בתוך שטח סוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה, החזיר את כלל האזרחים לשטח הארץ ועצר אותם בנקודה".

"צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל", הוסיף הדובר.