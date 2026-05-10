סוריה הודיעה על השקת ניסוי ראשון של מערכת תשלומים אלקטרונית המחוברת לרשתות הפיננסיות הגלובליות ויזה ומאסטרקארד.

משרד התקשורת והטכנולוגיה הסורי חשף את רשת התשלומים המקומית הראשונה המקושרת למערכות כרטיסי האשראי העולמיות, מהלך המסמן באופן רשמי את כניסת המדינה למערכת התשלומים הדיגיטלית הבינלאומית.

​שר התקשורת והטכנולוגיה הסורי, עבד אל-סלאם הייקל, התייחס למהלך במהלך אירוע ההשקה וציין כי המדינה נעה בהדרגה לעבר כלכלה דיגיטלית גלובלית התומכת בפיתוח ומתאימה לדרישות אורח החיים המודרני. "טכנולוגיות פיננסיות מודרניות הופכות לבסיס חיוני לפיתוח כלכלי, לשיפור שירותים ולהגברת היעילות של עסקאות יומיומיות", אמר השר בדבריו שפורסמו בסוכנות הידיעות SANA.

​לדברי הייקל, הקפדה על נהלים וביצוע עסקאות באופן מסודר הם תנאים הכרחיים לבניית אמון בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית ובבניית כלכלה פיננסית מתקדמת. הדיווח על הקמת התשתית החדשה מגיע כחלק ממאמצי המשרד לקדם את המודרניזציה של המערכות הכלכליות במדינה באמצעות שילובן בטכנולוגיות פיננסיות עכשוויות.