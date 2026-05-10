כיכר השבת
הכרטיס עבר

הסורים מתרגשים: כך נראה תשלום הוויזה הראשון בכרטיס האמריקני אחרי 15 שנה

לאחר 15 שנים של מלחמת אזרחים בסוריה, במהלכן נחסמו לשימוש במדינה כרטיסייה וויזה ומאסטרקארד, הסורים החלו לראשונה לעשות שימוש בכרטיסי האשראי האמריקנים | כך נראה התשלום הראשון - והאושר בעקבותיו (בעולם)

הודיעה על השקת ניסוי ראשון של מערכת תשלומים אלקטרונית המחוברת לרשתות הפיננסיות הגלובליות ויזה ומאסטרקארד.

משרד התקשורת והטכנולוגיה הסורי חשף את רשת התשלומים המקומית הראשונה המקושרת למערכות כרטיסי האשראי העולמיות, מהלך המסמן באופן רשמי את כניסת המדינה למערכת התשלומים הדיגיטלית הבינלאומית.

​שר התקשורת והטכנולוגיה הסורי, עבד אל-סלאם הייקל, התייחס למהלך במהלך אירוע ההשקה וציין כי המדינה נעה בהדרגה לעבר כלכלה דיגיטלית גלובלית התומכת בפיתוח ומתאימה לדרישות אורח החיים המודרני. "טכנולוגיות פיננסיות מודרניות הופכות לבסיס חיוני לפיתוח כלכלי, לשיפור שירותים ולהגברת היעילות של עסקאות יומיומיות", אמר השר בדבריו שפורסמו בסוכנות הידיעות SANA.

​לדברי הייקל, הקפדה על נהלים וביצוע עסקאות באופן מסודר הם תנאים הכרחיים לבניית אמון בתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית ובבניית כלכלה פיננסית מתקדמת. הדיווח על הקמת התשתית החדשה מגיע כחלק ממאמצי המשרד לקדם את המודרניזציה של המערכות הכלכליות במדינה באמצעות שילובן בטכנולוגיות פיננסיות עכשוויות.

סוריהכרטיס אשראי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר