הכוח המיוחד של חודש אלול, ולמה אלו ימים של שמחה?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מיוחד על המהפכה שחוללה תורת החסידות בהבנת חודש אלול.

מה הפירוש האמיתי של "תשובה"? למה דווקא בחודש של חשבון נפש אנחנו אמורים לשמוח? ומהו סוד המשל המפורסם של "המלך בשדה"?

בשיעור מרתק זה נלמד כיצד חודש אלול הוא למעשה חודש של אהבה וחיבור, שבו הקב"ה מתקרב אלינו בצורה מיוחדת. הרב פרקש מסביר בבהירות את התובנה העמוקה שתשובה פירושה לחזור למי שאנחנו באמת - נשמות קדושות הקשורות תמיד לבורא עולם.

גלו את הכוח המיוחד של 40 הימים מר"ח אלול ועד יום כיפור, ולמדו כיצד להתחבר מחדש לזהות הפנימית והאמיתית שלכם.