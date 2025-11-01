במעמד מרגש ורווי דמעות שהתקיים ביום שישי (ערב שבת לך לך) בכיכר החטופים בתל אביב, עמד שורד השבי בר קופרשטיין – והפך את הבמה הציבורית למפגן של קידוש השם ועוצמה יהודית.

כשאלפי נוכחים סביבו, הניח קופרשטיין תפילין, קרא "שמע ישראל" בקול רם, ושיתף בדברים מצמררים ממה שעבר עליו בשבי:

"היו רגעים מאוד לא פשוטים בשנתיים האלו. אבל ידעתי שאסור לי לאבד את עצמי. ראיתי את השובים שלי מתפללים בשפה הערבית – ודווקא על רקע הרציחות שלהם, הבנתי שאני חייב להתפלל עוד יותר. אם הם מתפללים על מוות – אני אתפלל על חיים."

"התפילה יצאה מהמקום הכי עמוק של הנפש"

בהמשך דבריו תיאר כיצד אפילו כשאסרו עליו להוציא קול – הוא לא ויתר על הקשר עם בוראו: "בהתחלה התפללתי בלב, בבטן, בפנים. מהמקום הכי עמוק – איפה שנמצאת הנשמה. אחר כך, כשהתאפשר לנו להתפלל בקול – הרעדנו את המטרו."

בסיום דבריו אמר בקול רם:

"אני בטוח שהאמונה היא מה שהוציאה אותי משם. תודה לבורא עולם."

דבריו ריגשו את הקהל וגררו מחיאות כפיים ודמעות.