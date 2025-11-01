כיכר השבת
"תודה לבורא עולם"

"הם התפללו על רצח – אני התפללתי על חיים"; שורד השבי בנאום מרגש בכיכר החטופים

במעמד עוצמתי בכיכר החטופים בתל אביב, שורד השבי בר קופרשטיין הניח תפילין, קרא "שמע ישראל" וסיפר כיצד התפילה, האמונה ובורא עולם ליוו אותו גם ברגעים הקשים ביותר של השבי: "לא איבדתי את עצמי – שמרתי על הנשמה שלי" | צפו בתיעוד המרגש והמרטיט מנאומו של שורד השבי בכיכר החטופים (יהדות)

שורד השבי בר קופרשטיין מתעטף בטלית (צילום: מאיר כ.)

במעמד מרגש ורווי דמעות שהתקיים ביום שישי (ערב שבת לך לך) בכיכר החטופים בתל אביב, עמד שורד השבי – והפך את הבמה הציבורית למפגן של קידוש השם ועוצמה יהודית.

הנחת תפילין מרגשת (צילום: מאיר כ.)
בר קופרשטיין מספר על התפילה בשבי (צילום: מאיר כ.)

כשאלפי נוכחים סביבו, הניח קופרשטיין תפילין, קרא "שמע ישראל" בקול רם, ושיתף בדברים מצמררים ממה שעבר עליו בשבי:

"היו רגעים מאוד לא פשוטים בשנתיים האלו. אבל ידעתי שאסור לי לאבד את עצמי. ראיתי את השובים שלי מתפללים בשפה הערבית – ודווקא על רקע הרציחות שלהם, הבנתי שאני חייב להתפלל עוד יותר. אם הם מתפללים על מוות – אני אתפלל על חיים."

תפילה יצאה מהמקום הכי עמוק של הנפש"

בהמשך דבריו תיאר כיצד אפילו כשאסרו עליו להוציא קול – הוא לא ויתר על הקשר עם בוראו: "בהתחלה התפללתי בלב, בבטן, בפנים. מהמקום הכי עמוק – איפה שנמצאת הנשמה. אחר כך, כשהתאפשר לנו להתפלל בקול – הרעדנו את המטרו."

בסיום דבריו אמר בקול רם:

"אני בטוח שהאמונה היא מה שהוציאה אותי משם. תודה לבורא עולם."

דבריו ריגשו את הקהל וגררו מחיאות כפיים ודמעות.

אביו של שורד השבי בר קופרשטין מברך על הטלית (צילום: מאיר כ.)

האירוע, שהתקיים בנוכחות הרה"ר הגאון הרב דוד לאו, ביטא את גל האמונה וההתחזקות שעלה מאז פרוץ המלחמה – הכוח של תפילה יהודית, של אמונה פשוטה, ושל קשר עמוק לבורא עולם, גם בתנאים הקשים ביותר.

בתוך כך, ברגע נדיר ומיוחד, התעטף אביו של בר בטלית לעיני הקהל והצטרף לבנו בקריאת שמע ישראל.

לפי המשתתפים באירוע, בר הבטיח כי המקום יהפוך להיות "בר - תפילין" בו יוכל כל מי שחפץ להניח תפילין ולהתפלל

