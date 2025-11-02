הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל ( צילום: שוקי לרר )

1.

מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל אמר שכל התורה שיש לו מקורה במרן הרב מבריסק זצ"ל. כשנשאל על שיעור ההשפעה של ישיבת סלבודקה, שבה צמח בישיבת חברון, השיב: "סלבודקה היא הכלי קיבול המשובח ביותר לקבלת התורה של בריסק." 2. פעם הסביר כי ישנן שתי הנהגות של הקב"ה: הנהגת מתנה, כשהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים, כגון תפילתן של עקרות האמהות; והנהגת מחויבות, שהיא מידה כנגד מידה. המתפלל על חברו גורם לפתיחת שער ההיענות של מחויבות, שכן "חובות משלמים לפני מתנות"; וכאשר הוא מקדיש את שפעת המתנה שלו לחברו, הקב"ה פורע תחילה את חובו. ש קידוש השם בכיכר החטופים: סיום מסכת ומעמד הודיה של שורד השבי בר קופרשטיין ומשפחתו באוהל התפילה של "איילת השחר" אסף מגידו | מקודם 3. מרן הגרב"מ סיפר כי כאשר נכח בשיעור שמסר מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל בישיבת חברון, ראהו על הבימה כ"צונאמי" וכ"הר געש" – מסתער בעוז על מי שהקשה לפניו. אך מיד בתום השיעור ירד, ניגש לשואל, חיבקו ושאל לשלומו, כיצד הוא מרגיש, והאם הוא זקוק לתמיכה כספית כלשהי. 4. בעת שנכנס אליו תלמידו לרגל שמחת החלאקה של בנו בן השלוש, ליוו את הילד שני אחיו: בחור בר מצווה וילד בן שש. הרב ברוך מרדכי שלף מכיסו בלון, מסרו לקטן ואמר: "אבא ינפח לך בלון גדול, וגם אתה תהיה צדיק גדול!" הוציא בלון נוסף, נתנו לילד בן השש ואמר: "קח ותלמד מהבלון , ככל שאבא מתאמץ ונושף כך הבלון גדל, כך גם אתה, אם תתאמץ, תגדל!" ולבסוף הוציא בלון שלישי, נתן לבכור ואמר: "תלמד מהבלון, אם הוא מלא רק באוויר, גם אם בתחילה הוא עולה גבוה, סופו להתפוצץ ולא נשאר ממנו דבר."

מראות מחייו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל ( צילום: שוקי לרר )

5.

בסיום שיעור אמר רבנו בחיוך: "מרן הבריסקער רב זצוק"ל היה אומר שמחבר הכותב בספרו ‘והדברים נפלאים’, סימן שאינם נפלאים. למה? כי אם הדברים באמת נפלאים, הם נפלאים מצד עצמם." וסיים הגרב"מ: "לולי דבריו הייתי אומר על השיעור הזה ‘והדברים נפלאים’, אך מחמת דבריו אמנע מלומר זאת."

6.

מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי היה נוהג להסתובב בין עמודי בית המדרש. יום אחד הבחין בבחור שעל הסטנדר שלו לא מונחת גמרא אלא נביא יהושע. נעמד לידו בשתיקה. הבחור הרים את ראשו ושאל בהיסוס: "מה, יהושע לא טוב?" הרב השיב: "יהושע טוב, אתה לא טוב."

7.

מרן הגרב"מ היה רגיל להשמיע חבורה לעיתים קרובות, ובמהלכה היה אוחז בזקנו. יום אחד עצר ואמר: "יודעים על מה אני מסתכל? אני מביט בגלגלים!" התלמידים תמהו, והוא הסביר: "רבנו יונה אומר שהאדם הולך ונוסע לבית עולמו, והנה אני מביט בגלגלים הלבנים, המזכירים את אותם גלגלים הנוסעים לשם."

8.

רבי ברוך מרדכי זצוק"ל היה אומר בלשונו המליצית: "מהי ההגדרה הלמדנית לאדם שמת? שהוא נהפך מגברא לחפצא. - ועל דרך זו ניתן לומר שבאדם חי הגברא ממשיך גם על החפצא, והשפעתו נמשכת לעד.

9.

פעם נכנס תלמיד לביתו של הרב ושמע אותו לומד לבדו חומש עם רש"י, בפרשת בחוקותי: "אם בחוקותי תלכו", שתהיו עמלים בתורה... ומה יהיה אז? "והתהלכתי בתוככם" – אטייל עמכם בגן עדן. ואמר הרב: "עם מי יטייל? עם ברוך מרדכי אזרחי. ומתי? כשתהיו עמלים בתורה."

10.

פעם, לאחר שביאר פשט ברמב"ם, אמר הגרב"מ בחיוך רחב: "הסכיתו ושמעו פשט נפלא ברמב"ם, פשט חדש שאף אחד אינו יודע... מלבד הרמב"ם." ופעם אחרת סיפר תלמידו שאמר בפני הגרב"מ חידוש ברמב"ם . הגרב"מ כ"כ התרגש למשמע החידוש, מיד ביקש מהרבנית לפתוח שולחן ולהגיש עוגה ומשקה. משראה את התלמיד את הנעשה, נע באי נוחות, אמר לו הגרב"מ: מה אתה מתפלא? בשביל מה יש עוגה ומשקה בעולם? הרי כל העולם הזה נברא בשביל התורה.