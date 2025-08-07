כיכר השבת
האם בחרת בן או בת זוג לא נכון? | ט"ו באב

בשיעור מיוחד לרגל טו באב, המרצה הרב יואב אקריש מעניק הסתכלות חדשה על זוגיות | איך לעבור מחיפוש אחר זכויות לחיים של נתינה אמיתי ואיך לבנות קשר שמתחזק דווקא מתוך הקשיים? (יהדות)

הרב אקריש (צילום: ללא קרדיט)

"טעיתי? בחרתי בבן הזוג הלא נכון?"

השאלה הזו מלווה הרבה זוגות. פתאום מגלים שיש לשני חסרונות שלא הכרנו. מתחילים להרגיש מאוכזבים. שואלים את עצמנו למה אני תמיד צריך לתת יותר ממה שאני מקבל.

נבין למה זה קורה לכולם. למה החסרונות של בן/בת הזוג הם בעצם שליחות אישית. איך לעבור מחיפוש אחר זכויות לחיים של נתינה אמיתי ואיך לבנות קשר שמתחזק דווקא מתוך הקשיים?

שיעור עם כלים מעשיים לבניית בית אמיתי עם קשר עמוק ואיתן.

