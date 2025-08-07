האם בחרת בן או בת זוג לא נכון? | ט"ו באב

"טעיתי? בחרתי בבן הזוג הלא נכון?"

השאלה הזו מלווה הרבה זוגות. פתאום מגלים שיש לשני חסרונות שלא הכרנו. מתחילים להרגיש מאוכזבים. שואלים את עצמנו למה אני תמיד צריך לתת יותר ממה שאני מקבל.

בשיעור מיוחד לרגל טו באב, הרב יואב אקריש מעניק הסתכלות חדשה על זוגיות.

נבין למה זה קורה לכולם. למה החסרונות של בן/בת הזוג הם בעצם שליחות אישית. איך לעבור מחיפוש אחר זכויות לחיים של נתינה אמיתי ואיך לבנות קשר שמתחזק דווקא מתוך הקשיים?

שיעור עם כלים מעשיים לבניית בית אמיתי עם קשר עמוק ואיתן.