הגרב"ד פוברסקי בפתיחת זמן אלול תשפ"ד ( צילום: שוקי לרר )

שנה אחת, בראש חודש אלול, באשמורת הבוקר, נכנס חסיד לפני ולפנים אצל מרן השפת אמת זי"ע ושאלתו בפיו: איזה ספר מוסר כדאי ללמוד בימים אלו כדי לעורר את הלב ליראה ולתשובה? הרבי נענה והשיב לו: שמעני, בעריש'ל, כל ספר מספרי היראים יקר וטוב, אך מהתעמקות בסוגיא של "מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום" אפשר להגיע עד רום כל המעלות והמדרגות במוסר וביראה.

חסידים הוסיפו והסבירו, שמלבד הכוונה הפשוטה של השפת אמת זי"ע לעמול בלימוד התורה, יגיעת התורה באמת מנקה ומטהרת את הלב באופן המעולה ביותר. יש להתעמק במה שנקט השפת אמת זי"ע בדייקנות, 'מנה לי בידך'. יש בכך רמז שהקב"ה תובע כל אחד ואחד; שכל אחד קיבל פקדון מלמעלה, ונתחייב בשמירה בב' שבועות, מושבעים אנו מהר סיני, ומשעה שהנשמה יורדת לעולם הזה, עליה לדעת כי ישוב אל אדוניו. מה נשיב ביום הדין? באמת, ללמוד דרכי עבודת ה' תוך כדי לימוד נגלות התורה הק', הוא קו חומטין האמיתי, כי חומטין אינו נפרד מעצם לימוד התורה, אלא כעין תבלין שמוסיפים לתבשיל. כך נשמע ה'שטייגען' בהיכל ישיבת 'עטרת שלמה' | התיעוד שממלא את הלב חזקי שטרן | 26.08.25 כשמרן הרב שך זצ"ל הסביר: "הרב קוק שגה, אך אין זה עושה אותו ל'אויס גדול'" חנני ברייטקופף | 16:33 ולא רק כדברי הרמב"ן באגרתו: "וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו, ותפשפש במעשיך בבקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה", אלא כאשר תשב ללמוד בספר, עליך להתבונן אם יש בו דבר שניתן לקחת ממנו לעבודת ה', ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. בכל מה שלומדים ניתן וצריך להתעורר ליראת שמים.

פתיחת הזמן בישיבת 'נחלת הלויים' ( צילום: שלמה גרוס )

לימוד גמרא כהכנה ליום הדין

כיוצא בזה מצינו בספר "יסוד ושורש העבודה" (שער העשירי), שכבר פשט בכל תפוצות ישראל, וישימו אותו לחוק ומשפט עד היום הזה, לעורר לבם בחודש אלול לתורה ולתעודה ולהתמיד בלימוד ביותר.

בספר "שם משמואל" (פרשת שופטים שנת תרע"ה) מובא: "כל המצוות וענייני ירחא שביעאה הכל נכלל בלימוד מסכתות אלו: ר"ה, יומא וסוכה. ועל כן כל בעל נפש מחויב לגזול מעתותיו הספורות ולקבוע לימוד מסכתות אלו בימי אלול, שהוא הכנה לירחא שביעאה הגדול, לפי גדלו והקטן לפי קטנו".

כך נהג כ"ק אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע, כפי שמביא בהליכות חיים (אלול-תשרי עמ' כ): הואיל ובר"ח אלול עסקינן, אציין את אשר שמעתי מפי הרה"ח ר' ברוך טסלר הי"ו מבורו פארק: "בזכרוני שחזרתי פעם עם רבינו האדמו"ר השפע חיים זיע"א מהרופא, וזה היה בראש חודש אלול, ובקשני להביא לו גמרא ר"ה , כי שלושים יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג". והוסיף הר"ב הי"ו: "ביכולתי להעיד בתורת עדות שהגמ' ר"ה, יומא וסוכה, לא זזה מעל שולחנו של רבינו זיע"א כל ימי חודשי אלול-תשרי.

יש המביאים שדרכו של הרה"ק "מראה יחזקאל" מדעעש זי"ע, ללמוד בחדשי אלול ותשרי את מסכתות כתרי"ס, ר"ת כ'ריתות ת'מורה ר'אש השנה י'ומא ס'וכה. והם כתריס ומגן מפני קטרוג השטן בימים אלו.