כיכר השבת
המשפיע בשיעור מיוחד

"יש לי כל כך הרבה לתקן... איך בכלל מתחילים?" | מדריך לאלול

הרב אשר פרקש בשיעור על "עבודת התשובה על פי החסידות" מלמד את סוד התשובה לאור החסידות. נלמד מהו הצעד הפשוט שיכול להפוך את חודש אלול מתקופה של לחץ וייסורי מצפון לזמן מאושר של התחדשות, קרבה ושמחה (חסידות)

(צילום: ללא קרדיט)

חודש אלול מגיע, ורבים חשים שהתשובה היא משימה כבדה מדי, בלתי אפשרית.

הרב אשר פרקש בשיעור על "עבודת התשובה על פי החסידות" מלמד את סוד התשובה לאור החסידות.

נגלה שמהות התשובה לפי התורה היא צעד אחד בלבד. בשונה מהטעות הנפוצה - התשובה לא דורשת שלבים מורכבים, לא רשימת תיקונים, לא תהליך מפרך. אדמו"ר הזקן מלמד שיש נקודה אחת פשוטה שלאחר שמקיימים אותה - כבר מקיימים את מצוות התשובה מן התורה!

נלמד מהו הצעד הפשוט שיכול להפוך את חודש אלול מתקופה של לחץ וייסורי מצפון לזמן מאושר של התחדשות, קרבה ושמחה.

בימי חודש אלול - כאשר "המלך בשדה" ומקבל את כולם בסבר פנים יפות, יש לנו את ההזדמנות להתקרב אליו - בלי אשמה, בלי שיפוטיות, בלי ייסורים ובלי תהליכים מורכבים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר