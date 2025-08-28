"יש לי כל כך הרבה לתקן... איך בכלל מתחילים?" | מדריך לאלול

חודש אלול מגיע, ורבים חשים שהתשובה היא משימה כבדה מדי, בלתי אפשרית.

הרב אשר פרקש בשיעור על "עבודת התשובה על פי החסידות" מלמד את סוד התשובה לאור החסידות.

נגלה שמהות התשובה לפי התורה היא צעד אחד בלבד. בשונה מהטעות הנפוצה - התשובה לא דורשת שלבים מורכבים, לא רשימת תיקונים, לא תהליך מפרך. אדמו"ר הזקן מלמד שיש נקודה אחת פשוטה שלאחר שמקיימים אותה - כבר מקיימים את מצוות התשובה מן התורה!

נלמד מהו הצעד הפשוט שיכול להפוך את חודש אלול מתקופה של לחץ וייסורי מצפון לזמן מאושר של התחדשות, קרבה ושמחה.

בימי חודש אלול - כאשר "המלך בשדה" ומקבל את כולם בסבר פנים יפות, יש לנו את ההזדמנות להתקרב אליו - בלי אשמה, בלי שיפוטיות, בלי ייסורים ובלי תהליכים מורכבים.