רבי פנחס שפירא מקוריץ, נולד בעיר שקלוב בשנת תפ"ו לרבי אברהם אבא. אביו היה צאצא של רבי נתן נטע שפירא בעל ה"מגלה עמוקות". רבי פנחס גדל והתחנך בעיר הולדתו, וכבן למשפחת למדנים ליטאית, העמיק בלימודי התלמוד והפוסקים ורכש ידיעות בדקדוק ובפילוסופיה של ימי הביניים. חידושיו ופלפוליו משנות צעירותו נדפסו לימים בספר "גבעת פנחס".

בעקבות עלילה שהועלתה נגד אביו, נאלצה המשפחה לעזוב את שקלוב ולעבור למירופול. שם, אביו, שהיה בתחילה מתנגד לחסידות, התוודע לבעל שם טוב והפך לתלמידו. הבן, רבי פנחס, הלך בעקבות אביו ודבק בתנועה החסידית ותורתה, אך שמר על דרכו והשקפותיו הייחודיות.

הוא התיישב בעיר קוריץ, שם התגורר תקופה, עד שנוצר סכסוך בינו לבין אוהדי רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. המחלוקת, שהחלה סביב מונופול השחיטה של בנו משה, התחרבה לצד פערים ביחס לתפילה ולעבודת השם. רבי פנחס עזב ועבר לעיר אוסטרהא.

רבי פנחס לא הותיר אחריו כתבים רבים. למעשה, נשתמר רק מכתב אחד שכתב לתלמידו רבי ישעיה מדינוביץ. למרות מסורת על ספר שנכתב בכתב ידו, צאצאיו, מדפיסי סלאוויטא, לא הדפיסו אותו. עם זאת, תורותיו וסיפורי צדיקים הקשורים בו נאספו ונרשמו על ידי תלמידיו בספרים כמו "ליקוטי שושנים", "מדרש פנחס" ו"מדרש פנחס החדש". רבי פנחס עצמו ביקש מצאצאיו ותלמידיו שילמדו את ספרו "מדרש פנחס" מדי יום.

הוא נודע בחוכמתו ובעומק הבנתו, זקני החסידים סיפרו על אחד מתלמידיו שהחמיר במיוחד בהלכות פסח, עד שבכל שנה בנה תנור חדש והכין מים מיוחדים בחבית. אותו תלמיד נמנע מלאכול בפסח אצל כל אדם, אפילו לא אצל רבו. בשביעי של פסח, כאשר התלמיד לא נכח בסעודת הרבי, שאל רבי פנחס להיכן נעלם. כששמע על חומרותיו, נבהל הרבי ושלח שליח לביתו של התלמיד להודיע לו כי יש חמץ בחבית המים שלו.

ואכן, התברר שהיה שם חמץ. התלמיד, המום וכואב, רץ לרבי ושאל כיצד ייתכן שכשל, למרות כל חומרותיו. רבי פנחס השיב לו: "אתה חשבת שאתה שומר את עצמך בפסח. יהודים מאחלים זה לזה לפני פסח שה' יתן לנו פסח כשר, פסח כשר זה רק מתנה מהשמים. כשאדם חושב שאני עושה זאת, אז אם ה' אוהב אותו מספיק הוא יראה לו שאתה, עם כל החומרות שבעולם, אין זה בכוחך להשמר מחמץ בפסח, זו רק מתנת שמים. נכשלת כדי שתלמד שהשמירה והזהירות היא לא 'כוחי ועצם ידי'.

בשנת תקנ"א, יצא רבי פנחס מאוסטרהא בדרכו לארץ ישראל. אולם, בדרכו חלה בעיר שפטיבקה ונפטר ביום י' באלול באותה שנה. הוא נקבר בבית הקברות הישן בעיר. תחת השלטון הקומוניסטי נחרב בית הקברות, אך מצבתו חודשה על מקום קבורתו האמיתי לאחר שנים רבות של פעילות על ידי צאצאיו.

