עוד שנה עברה ואני עדיין תקוע באותן בעיות בדיוק | מיוחד לאלול

בשיעור מרתק לפרשת כי תצא ולחודש אלול, המרצה הרב יואב אקריש לומד מהסוד שדוד המלך גילה לפני שניצח את גוליית - שהסיבה האמיתית שאנחנו תקועים היא לא החולשות שלנו - אלא העובדה ששכחנו מי אנחנו באמת (יהדות)

אם אתה מרגיש שאתה רץ במעגלים, נופל באותן נפילות ולא מצליח לפרוץ קדימה - השיעור הזה ישנה לך את כל התפיסה.

בשיעור מרתק לפרשת כי תצא ולחודש אלול, הרב יואב אקריש לומד מהסוד שדוד המלך גילה לפני שניצח את גוליית: הסיבה האמיתית שאנחנו תקועים היא לא החולשות שלנו - אלא העובדה ששכחנו מי אנחנו באמת.

תגלו איזה סוד ענק מסתירים הניצחונות הקטנים שלכם, איך דוד המלך הפך מרועה צאן פשוט למלך ישראל, מהי תודעת ה"על" שמשנה הכל ולמה אתם שווים מיליונים ולא יודעים את זה?

שיעור לכל מי שמרגיש תקוע, מתוסכל ורוצה סוף סוף לשבור את המעגל.

1
חזק ביותר! יישר כוח!
