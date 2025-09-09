רבי פנחס חיים הלוי הורוביץ, בעל ה"פתחא זוטא", נולד בפשבורסק בי"ח בתמוז ה'תרי"ח לאביו רבי אברהם זאב הלוי זצ"ל, היה מגדולי פוסקי דורו ואיש ענק בתורה ויראה. אביו שימש כמורה הוראה בפשבורסק והיה מתלמידי רבי שמעון מירוסלב ורבי צבי אלימלך שפירא.

כבר בגיל תשע נשלח רבי פנחס לשינובה ללמוד אצל רבה של ראווע. בתקופה זו חלה בטיפוס והגיע לסף מוות, אך נרפא לאחר תפילת רבו עליו, ומאז החשיבו רבו כאחד מבניו. הוא התלווה לרבו בפגישותיו עם גדולי הדור ונסע עמו לצאנז, שם התקרב לרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז זי"ע.

בשנת תרל"ו נישא בליז'ענסק וגר שם, ומכונה "ר' פינחס ליז'ענסקער". בתחילה סירב לכהן במשרה רבנית ועסק במסחר.

רבי פנחס חיים הלוי הורוביץ זצ"ל - עובדות והנהגות

במלחמת העולם הראשונה נדד רבי פנחס עד שהגיע לגרוסוורדיין שבחבל טרנסילבניה, בתחילת שהותו בגרוסוורדיין, טרם הכרתו המעמיקה את רבי ישראל מויז'ניץ, שמע רבי פנחס שדברי תורתו של האדמו"ר "גבוהים מאד". מחשבותיו הראשוניות היו שהאדמו"ר אומר דברי תורה שלמעלה ממדרגתו שלו, ושהוא עצמו אינו בדרגה זו.

כשנפגש עם האדמו"ר מויז'ניץ, אמר לפניו בשם הרה"ק ה"דברי יחזקאל" משינאווא זי"ע, שאמר על עצמו שאינו אומר דברי תורה עד שיודע בוודאי שהם "מן השמים". ואם יש לו ספק לגבי מקור הדבר, אינו אומר אותו, מחשש שמא אינו מן השמים והוא בגדר "נביא שקר" חלילה, ועל כך חייב מיתה.

אמנם, הוסיף ה"דברי יחזקאל", מאידך גיסא, אולי הדבר אכן מן השמים, ואז הוא נכנס לגדר "הכובש נבואתו", שגם הוא חייב מיתה.

אלא שהרה"ק משינאווא פירש שהכובש נבואתו (כאשר היא אינה אמתית) מיתתו בידי אדם, שהיא מיתה חמורה יותר. ובזה פירש את הפסוק "ויאמר דוד אל גד צר לי מאד", שפירושו "אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר". אך דוד המלך אמר "ניפלה ביד ד' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה", כלומר, ליפול בידיו של הקב"ה עדיף מליפול בידי אדם.

רבי פנחס התכוון לרמוז לרבי ישראל מויז'ניץ שאין זה דבר פשוט כל כך לדבר ולעסוק בכאלה דברים. האדמו"ר מויז'ניץ לא הגיב ולא ענה לו על כך דבר.

בהמשך הזמן, כאשר התקרב רבי פנחס לרבי ישראל מויז'ניץ ביתר שאת והכיר יותר מקצה קצהו, וראה שרבי ישראל הוא למעלה מהשגתו, הבין ששגה במחשבותיו והרהר אחרי האדמו"ר מויז'ניץ. על כך התחרט עמוקות. הוא אף התבטא לאמר: "כשאני אומר בכל שנה ושנה בוידוי ביום הכיפורים 'על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים', אני מתכוון לזה שחזרתי לפני רביה"ק את הדיבור מהרה"ק משינאווא".

רבי פנחס חיים הלוי הורוביץ נקבר בגרוסוורדיין, על יד אוהל קברו של רבו, רבי ישראל מויז'ניץ. בצוואתו ניסח את נוסח המצבה ואסר להוסיף עליו אף תיבה אחת: "פ"נ בעהמ"ח ספרי 'פתחא זוטא', ושמו פינחס חיים בן הרב ר' אברהם זאב ז"ל, נפטר יום ט"ז בחודש אלול בשנת תרח"צ לפ"ק, תנצב"ה".