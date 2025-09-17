מספרים על בחור יהודי שגוייס בעל כרחו לצבא הפולני, אשר שאל את "החפץ חיים" בקשר לאוכל הטרף שמגישים לחיילים, אשר בלעדיו הוא יחלש בחורף האירופאי עד לסכנת חיים. ענה לו ה"חפץ חיים": בודאי שמותר לך לאכול טריפות, הרי זה פיקוח נפש, אך זכור נא בני דבר אחד: אל תמצוץ את העצמות...!

2.

על כתיבת תוארים מופרזים, היה ה"חפץ חיים" מוסר סיפור נפלא מעשה בכפרי עם הארץ שלמד את "לוח השנה", והיה משיב לשואליו בדבר המולד, ומתי חלים ראשי חודשים ומועדים. הכפריים אנשי מקומו הכתירו אותו לרב וגאון, לאט לאט הוא התרגל לתוארים שמעניקים לו, עד שנכנס במוחו הרעיון, שבאמת בין גדולי הדור מושבו...

ויהי היום ונזדמן אותו כפרי לעיר וילנא, נכנס להתפלל מנחה בבית המדרש של הגר"א. לאחר התפילה התקרב אל שולחן הלומדים שהיו עוסקים בחידושי תורה, הוא לא קלט ולא הבין אפילו מילה אחת, וישב כאבל בין חתנים.

כן בעולם הזה, אנשים התרגלו לתוארי "רב" ו"גאון" שמעניקים להם בשפע. עד שנדמה להם שבאמת כך הוא. אבל כשיבוא אותו אדם לעולם האמת ויתקרב לשולחנם של גדולי הדורות, ולא יבין את שיחתם, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה.

3.

מבאר באופן נפלא ה"חפץ חיים": לכל אדם יש שאיפות שונות בחייו בהתאם למעמדו. אדם שהוא פועל פשוט, שאיפתו להיות מנהל מחלקה, חבר כנסת שואף להיות שר, שר שואף להיות ראש ממשלה וכו'.

דוד המלך אומר להקב"ה: כשהייתי רועה צאן שאיפתי הייתה להיות בבית ה', לחסות בהיכליך, להסתופף בבית המדרש וללמוד תורה. עתה שמוניתי למלך נשארה לי אותה השאיפה ואותו הרצון. אין לי שום חפץ להתענג וליהנות מהבלי עולם הזה למרות שהתקדמתי מהבחינה הגשמית והפכתי להיות מלך, איני בא לבקש ממך אלא אותה הבקשה שהייתה לי כאשר הייתי רועה צאן: "שבתי בבית ה'".

4.

פעם ביקש הח"ח מעגלונו שיסור לביתו של ר' יוסף זונדל שהיה צדיק מפורסם ויבקש עבורו ברכה, עשה כן העגלון, ורבי יוסף בירך 'יה"ר שילך יחף וישא אבנים', נדהם העגלון לשמוע ברכה כזו, ולא רצה לספר לחפץ חיים את הברכה שקיבל, וכשראה הח"ח שהעגלון מתמהמה קרא אליו ושאלו מדוע לא השבת לי מה היתה ברכת הרבי, סיפר העגלון את הברכה המוזרה, שמח החפץ חיים מאוד, ואמר הלואי ותתקיים הברכה, כדאי לי שאלך יחף, גם אם לא אשא אבנים, ולתדהמת כל הסובבים הסביר, הרי אני כהן, וע"כ בירכני שבמהרה יבנה ביהמ"ק ואעבוד שם יחף, ואשא את האבנים, אלו אבני החושן.

5.

מספר ה"החפץ חיים" על כפרי אחד, בהגיע חג הסוכות, בא אל המתבן להכניס את התבואה. העגלה הייתה עמוסה מדאי ולא יכלה להיכנס. מה עושים? נכח שם ליצן אחד שאמר לו שתמורת עשרה רובל ייעץ לו עצה! שמח הכפרי והליצן נתן לו זכוכית מגדלת והינחה אותו להביט דרכה על הפתח. עכשיו תוכל להכניס את התבואה". אמר הבדחן והלך. רדף אחריו הכפרי "רמאי, הפתח אומנם גדל אבל גם התבואה גדולה יותר". "אין בעיה אמר הליצן: "אתן לך זכוכית מקטנת ותוכל להסתכל על התבואה ותראה עד כמה היא קטנה"...

שוב ניסה הכפרי ולא הצליח. בא אליו הליצן ואמר לו: ייעל התבואה תסתכל עם הזכוכית מקטנת, ועל הפתח עם הזכוכית מגדלת וכך תוכל להכניסה.

כך פועל השטן, אומר "החפץ חיים" לפני שהאדם עושה עבירה, בא השטן לשכנע את האדם לעשות עבירה. איך אוכל לעשות עבירה? נבהל היהודי, והשטן עונה: זאת עבירה? בקושי מנהג... כולם עושים זאת, וחוץ מזה תוכל לעשות תשובה... לאחר שעשה עבירה, והחל חוזר בתשובה, בא השטן ואומר לו רוצה אתה לעשות תשובה? הלא אתה שקוע בבוץ מעל לראש...

על כן אומרים: "הסר השטן מלפנינו ומאחרינו". שלפני החטא הוא בא להראות לנו שזה לא חטא... ולאחר החטא הוא בא לשכנע אותנו שאי אפשר לעשות תשובה על חטא כזה…