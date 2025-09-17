איך ליצור שנה חדשה - שתגשים את כל החלומות שלך? | צפו

שיעור מרגש ומעורר השראה לראש השנה תשפ"ה מאת המגיד והדרשן הנודע הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.

מה משמעותן העמוקה של המילים "היום הרת עולם", שאנו אומרים בתפילות ראש השנה?

המילים לקוחות מקללת ירמיהו הנביא שקילל את עצמו: "הלוואי והייתי נשאר עובר מת ברחם אמי לנצח". חכמינו לקחו את הקללה והפכו אותה לתפילה: היום העולם נולד מחדש. היום אתה יכול להיוולד מחדש.

הרב ג'ייקובסון עוסק בכאב הגדול של חיינו: כולנו נושאים פוטנציאל עצום - חלומות, כישרונות, אור פנימי - אבל הוא מת בתוך ה"רחם" שבנפשנו - הפחד מביקורת, החרדה מהכישלון, החשש "מה יגידו".

השיעור מעניק כלים מעשיים להתגברות על שיתוק רגשי ופחד מכישלון. מסיפוריהם של הנצי"ב מוולוז'ין שכמעט הפך לנגר, והרבי משידלובצה שסירב להיכנע לפחד, נגלה את הסוד להוצאת הכוחות הפנימיים שלנו לאור. הגיע הזמן להפסיק לחיות עם חלומות מתים ולתת לעצמך להיוולד מחדש.