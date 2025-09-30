מ"כל נדרי" עד "נעילה": המסע הרוחני של יום הכיפורים | צפו

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מרתק על המשמעות הפנימית של יום הכיפורים לאור החסידות.

מה הסוד של "עיצומו של יום מכפר"? איך ייתכן שהיום עצמו מכפר בלי שנעשה כלום? הרב פרקש חושף את הקשר העצמותי בין יהודי לקב"ה המתגלה ביום הקדוש - הדרגה בנשמה לא שייך חטא ופירוד.

נלמד על חמש הדרגות בנשמה (נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה), המשמעות העמוקה של תפילת כל נדרי שמתירה את כל הקשרים השליליים, וסוד תפילת נעילה - הרגע שבו ננעלים השערים בפני כל המלאכים, השרפים והנבראים - ונשארים יחד רק הקב"ה ועם ישראל.

שיעור מעמיק להכנה ליום הכיפורים ולהבנת עומק היום הקדוש לאור החסידות.