סוכות: המשמעות העמוקה של החג לאור החסידות | צפו

חשבתם שעבודת התשובה שלנו נגמרה ביום כיפור? תתפלאו לגלות שדווקא עכשיו, בחג הסוכות, מתחילה התשובה האמיתית!
הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מעמיק עם משמעותו של חג הסוכות לאור החסידות:
למה אדמו"ר הרש"ב אמר אחרי יום כיפור: "דווקא עכשיו צריכים לעשות תשובה"
מה המשמעות של "ראשון לחשבון עוונות"?
איך הזדונות נהפכים לזכויות דווקא בסוכות?
מדוע שמחת בית השואבה היא השמחה הגדולה ביותר?
מה ההבדל בין ניסוך יין לניסוך מים - ומה זה מלמד אותנו על הקשר שלנו עם הקב"ה?
תורת החסידות מאירה את עומק הקשר בין תשובה לשמחה, ומגלה כיצד דווקא בזמן שמחתנו אנחנו מגיעים לתשובה הכי עמוקה - תשובה מאהבה.
