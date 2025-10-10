כיכר השבת
שיעור מיוחד

סוכות: המשמעות העמוקה של החג לאור החסידות | צפו

מדוע שמחת בית השואבה היא השמחה הגדולה ביותר? ולמה דווקא אחרי יום הכיפורים צריכים לעשות תשובה? | שיעור מיוחד לחג הסוכות עם המשפיע הרב אשר פרקש (חסידות)

(צילום: ללא קרדיט)

חשבתם שעבודת התשובה שלנו נגמרה ביום כיפור? תתפלאו לגלות שדווקא עכשיו, בחג הסוכות, מתחילה התשובה האמיתית!

הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מעמיק עם משמעותו של חג הסוכות לאור החסידות:

למה אדמו"ר הרש"ב אמר אחרי יום כיפור: "דווקא עכשיו צריכים לעשות תשובה"

מה המשמעות של "ראשון לחשבון עוונות"?

איך הזדונות נהפכים לזכויות דווקא בסוכות?

מדוע שמחת בית השואבה היא השמחה הגדולה ביותר?

מה ההבדל בין ניסוך יין לניסוך מים - ומה זה מלמד אותנו על הקשר שלנו עם הקב"ה?

תורת החסידות מאירה את עומק הקשר בין תשובה לשמחה, ומגלה כיצד דווקא בזמן שמחתנו אנחנו מגיעים לתשובה הכי עמוקה - תשובה מאהבה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר