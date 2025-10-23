כיכר השבת
מיוחד לפרשת השבוע

יש אנשים שמוציאים אותי מדעתי - מה זה אומר עליי? | צפו

אתה תקוע בין שתיקה שהורסת אותך מבפנים לבין מריבה קשה שתסתיים רע? בשיעור המיוחד הזה על פרשת נח, הרב יואב אקריש מגלה את הסוד עמוק שמאחורי הכעס (יהדות)

(צילום: הרב אקריש)

יש לך מישהו בחיים שההתנהגות שלו פשוט מוציאה אותך מדעתך? אתה תקוע בין שתיקה שהורסת אותך מבפנים לבין מריבה קשה שתסתיים רע?

בשיעור המיוחד הזה על פרשת נח, הרב יואב אקריש מגלה את הסוד עמוק שמאחורי הכעס.

בשיעור תלמד מתי לדבר ישירות ומתי לעצור את עצמך, למה הכעס שלך על השני מגלה חוסר איזון בתוכך (ולא בו!), איך לראות את הטוב באחרים גם כשהם טועים - והדרך להפסיק לזעום ולהתחיל לפתור בעיות בצורה אפקטיבית.

כלים מעשיים: איך להפוך כל מפגש מעצבן לצמיחה אישית, איך לתקן את עצמך במקום להאשים אחרים, והדרך לפתור קונפליקטים מתוך אהבה ולא מתוך זעם.

