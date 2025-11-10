הגר"ד זצ"ל ( צילום: מתוך https://chabad.info/ )

רבי דוד פיינשטיין זצ"ל היה מגדולי התורה והפוסקים הבולטים בארצות הברית, נולד בעיירה ליובאן שבבלארוס, אביו היה הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ששימש באותה תקופה כרב העיר. בהיותו בן שמונה, בשנת 1937 (ה'תרצ"ז), היגר אביו עם משפחתו לארצות הברית.

במשך שנים רבות שימש רבי דוד כראש ישיבת מתיבתא תפארת ירושלים הממוקמת בלואר איסט סייד במנהטן. לאחר פטירת אביו בי"ג באדר ב' ה'תשמ"ו, מונה רבי דוד לממלא מקומו בראשות הישיבה. הוא נודע כמי שמיעט לדבר בפני הציבור, מלבד שיעוריו הקבועים בישיבה, ונודע בענוותנותו הרבה. בין שיעוריו, מסר שיעור יומי בדף היומי שנמשך עשרים דקות בלבד. בצד תפקידיו החינוכיים, מילא רבי דוד תפקידים ציבוריים חשובים: הוא היה חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית, וכן שימש כראש החינוך העצמאי בארצות הברית וכחבר הנהלת החינוך העצמאי בארץ ישראל. רבי דוד היה פוסק הלכה בולט, אשר חיבר ספרי שו"ת וביאורים רבים, ביניהם שו"ת ודברת בם ושו"ת יד דודי.

מתיבתא תפארת ירושלים בניו יורק ( צילום: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6303239 )

רבי דוד פיינשטיין זצ"ל - עובדות והנהגות

לקראת חג השבועות, הגיע אדם מסוים והודיע כי ברצונו לתרום לישיבת "מתיבתא תפארת ירושלים". ררבי דוד, שקיבל תמיד תרומות בברכה, קיבל מהאיש המחאה על סך חמש מאות דולר. התורם סיפר שהוא סיטונאי אלקטרוניקה שעסקיו נקלעו למשבר ואלמלא המצב הקשה, היה מכסה את כל תקציב הישיבה.

כשנשאל לפשר הנדבה הגדולה שהגיעה בתקופה קשה זו, סיפר האיש שהיה אדם חילוני, והדבר היחיד עליו שמר היה חג הפסח. לימים מישהו העניק לו את ספר תולדותיו של אביו של רבי דוד, רבי משה פיינשטיין. לאחר שקרא אותו, אמר האיש: "אך זהו אדם!". אמר רבי דוד צא ולמד, הוא לא כינה את אבי "רב גדול" או "פוסק הדור", אלא פשוט אמר שכך אדם צריך להתנהג. שאדם מתנהג כמו בן אשם יש בכוחו להשפיע על חברו ולשנות אותו מהקצה אל הקצה.

סיפור נוסף המאיר את פנימיותו של רבי דוד עוסק בתחרות שהתפרסמה בעיתון חרדי נפוץ בארה"ב.

העיתון ערך סקר נושא פרסים ששאל: אם היית יכול לארח שלושה אורחים מההווה ומהעבר, את מי היית בוחר? אלפי תשובות הגיעו, שהיו יפות ומגוונות – אחד בחר בשלושת האבות, אחר בגאון מווילנא וגדולים אחרים, ואחר בחר בהוריו וברב מכיתה ח' – אך אף אחד לא זכה בפרס.

פעם אחת פגש עורך העיתון את רבי דוד פיינשטיין ושאל אותו את אותה שאלה. רבי דוד ענה תשובה מפתיעה, המבטאת את הראייה העמוקה שלו לצורך האנושי והמיידי: "את מי? את השלושה אנשים שהכי רעבים!".

רבי דוד פיינשטיין נחלה בתקופה האחרונה לחייו, ונפטר בשיבה טובה ביום י"ט בחשוון ה'תשפ"א, בגיל 91. הלווייתו התקיימה הן בארצות הברית והן בישראל. הוא הובא למנוחות בהר המנוחות בירושלים, סמוך לקבר אביו.