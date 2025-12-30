על פי דיווח בניו יורק טיימס, נמשך המרדף של משמר החופים האמריקני אחר מכלית הנפט Bella-1 שהייתה בדרך לוונצואלה - וב-21 בדצמבר נמלטה מניסיון תפיסה שלה.

על פי הדיווחים, במהלך בריחתה באוקיינוס האטלנטי, הצוות צייר על גוף הספינה את דגל רוסיה - בניסיון לקבל סטטוס הגנתי ממוסקבה, ולהימנע ממעצר על ידי כוחות הביטחון האמריקניים.

לאחר שיט באוקיינוס האטלנטי פנתה הספינה, המוכרת ממשימות הברחת נפט מרוסיה, איראן וונצואלה לכיוון צפון, ככל הנראה לאזור גרינלנד או איסלנד.

המרדף שנמשך מספר ימים מדגיש את הפער בין הרצון בממשל טראמפ לתפוס מכליות תחת סנקציות בסמוך לוונצואלה - לבין המשאבים המוגבלים של הסוכנות שמבצעת את הפעולות, משמר החופים.

מוקדם יותר החודש פקד הנשיא האמריקני על "סגר" על כל מכליות הנפט הסמוכות לסנקציות הנכנסות ויוצאות מוונצואלה, במאמץ נוסף של וושינגטון להגביר את הלחץ על נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. בשבועות האחרונים הצליח משמר החופים לתפוס שתי מכליות נפט ליד חופי ונצואלה.

ארצות הברית הכניסה לאחרונה כוח צבאי נרחב בקריביים, הכולל נושאת מטוסים, מטוסי קרב וספינות מלחמה נוספות. לעומת יחידות אחרות, משמר החופים מחזיק במשאבים מוגבלים הרבה יותר. השירות מציין מזה זמן כי אין לו מספיק משאבים לביצוע רשימת משימות הולכת וגדלה, כולל מבצעי חיפוש והצלה ותפיסות סמים.