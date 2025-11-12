הרב בצלאל שטרן זצ"ל

הרב בצלאל שטרן נודע כאון וצדיק, פוסק הלכה מרכזי, ובעל מחבר השו"ת הנודע "בצל החכמה".

הוא נולד בנייהייזל שבאימפריה האוסטרו-הונגרית, לאביו, הרב אברהם שטרן, מחבר הספר "מליצי אש". הוא למד בישיבת פרשבורג ובישיבת טורנא והוכר כתלמיד חכם כבר מגיל צעיר. בשנת ה'תרצ"ח, בהיותו בן 27, החל הרב שטרן להשיב תשובות בהלכה. במהלך מלחמת העולם השנייה כיהן כרבה של הרמנשטאט שברומניה. לאחר המלחמה עבר להונגריה וכיהן שנה כרבה של קהילת פאפה, ומשם עבר לרומא, שם הקים ישיבה ועסק בסיוע שיקום רוחני לפליטי המחנות. בסוף שנת ה'תשי"א עלה לישראל ולימד בישיבה בירושלים. בשנת ה'תשי"ד התמנה לרב הקהילה החרדית במלבורן שבאוסטרליה, שם הקים ישיבה ופיתח את מוסדות הקהילה, ואף שימש כנשיא התאחדות הרבנים החרדים באוסטרליה. בשנת ה'תשכ"ח עבר לווינה והתמנה לרבה של קהילת מחזיקי הדת. בשנת ה'תשמ"א שב לירושלים וכיהן כראש כולל "אהבת ציון" עד לפטירתו. גדלותו הוכרה כאשר בשנת ה'תשל"ה הופנתה אליו קריאה מיוחדת מהעדה החרדית בירושלים לבוא ולכהן כחבר הבד"ץ וכסגנו של מרן ה'מנחת יצחק' זצ"ל. הרב שטרן נודע כ"גאון במידות", כאשר התחשבותו הרבה בזולת התבלטה בכל אורחות חייו. דוגמה לכך היא סירובו לקבל כהונת רבנות יוקרתית וחשובה במלבורן, אף כשגדולי ישראל לחצו עליו, מכיוון ששמע שיש מועמד נוסף למשרה. הוא הסביר למקורביו: "אם אני אקבל את המינוי המועמד השני ייפגע", ובכך הסיר את מועמדותו.

שו"ת בצל החכמה

רבי בצלאל שטרן זצ"ל - עובדות והנהגות

1. מספרים, שפעם אחת כאשר נפל בדרכו לתפילה ונחבל קשות בעיניו, ונשלח לביתו כשהוא כאוב ומתקשה להניע את גופו, לפתע שמעו נקישות בדלת, שם עמד אדם שרצה לשאול את הרב שאלה הלכתית. אף שבני הבית ביקשו מהשואל לשוב מאוחר יותר בשל כאביו הקשים, מיהר הרב שטרן בשארית כוחותיו לדדות אל הדלת, הורה לאיש להיכנס, ועל אף כאביו ליבן את הסוגיה והשיב כהלכה. לאחר מכן הבהיר לבני ביתו נחרצות: "אני רב, ואני מחויב לפסוק בכל מצב".

2. בתקופת רבנותו בווינה, התעקש הרב שטרן על שמירת ההלכה באירועים ציבוריים רגישים: לאחר שגיורת נהרגה בהתקפת מרצחים, וניסו לערוך לה הלוויה כלל-יהודית, סירב הרב שטרן להיכנס להיכל הטהרה בבית הקברות, אשר נבנה באופן ש"אין דעת חכמים נוחה הימנו". עיתון אף ציטט את האירוע בכותרת גדולה: "הרב מסרב להיכנס להיכל הטהרה שטומאה היא בעיניו". הוא עיכב את מסע ההלוויה עד שהמלווים התחלקו לשתי קבוצות, נשים לחוד וגברים לחוד, כדי למנוע חלילה הלוויה מעורבת.

הרב בצלאל שטרן נפטר ביום כ"א בחשוון ה'תשמ"ט (1 בנובמבר 1988). הוא נקבר בחלקת הרבנים בהר המנוחות בירושלים.